Casas que hablan de Cantabria

Para los amantes del diseño de interiores, que bucean en busca de ideas para adaptarlas a sus propios espacios íntimos... para quienes buscan una radiografía del sector en la región o, sencillamente, para todos los que disfrutan curioseando en la privacidad envidiable de esos hogares de ensueño que inundan de fotografías las páginas de esta revista. El Diario Montañés publica este domingo de forma gratuita la segunda edición de Decó Cantabria DModa, una revista de 72 páginas que invita a descubrir el mundo de la vivienda y la decoración en la región.

La filosofía es la misma que la de la primera edición, publicada hace ya un año, pero el contenido se ha actualizado. Primero con los enfoques más informativos, que analizan con detalle la salud del sector en la región en varios reportajes, abordando la oferta y la demanda, estudiando la nueva legislación que permite la construcción en suelo rústico o la norma que regula desde este verano el mercado de pisos turísticos.

Hay también páginas dedicadas a analizar las nuevas formas de construcción que priman la sostenibilidad y la eficiencia energética, una tendencia cada vez más presente en las nuevas construcciones. Y otras para sumergirse en esos hogares de ensueño que invitan a perderse por sus estancias, a pasar las horas muertas en sus salones o a disfrutar de largas sobremesas en sus cocinas. Una de ellas es la casona de Juan de Herrera, ubicada en San Miguel de Aras (Voto). Un inmueble proyectado por el arquitecto de El Escorial, que se conoce como 'La Calleja' y que se vende por 1.750.000 euros.

Otra de las radiografías hogareñas que realiza la revista es la de la diseñadora ucraniana Katerina Churina y su marido, que encontraron en Cantabria una vivienda para reformar y construir el hogar donde envejecer y criar a sus hijas lejos de la guerra. En esas instancias se mezcla el buen gusto con el estilo para generar espacios que inspiran calma y bienestar.

Y todo sin olvidar el análisis de las últimas tendencias en iluminación y combinación de colores, pues ambas son formas claras de decoración. Un reportaje desmenuza, de hecho, la cada vez mayor presencia del 'greige' como tono que está destronando cada vez con más claridad al blanco para inundar muebles, paredes, baños y hasta piezas decorativas. En definitiva, Decó transita con gran despliegue gráfico y de contenidos por todo lo que es importante en el sector de la vivienda en Cantabria.