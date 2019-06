Decora tu cocina en blanco y a la última Una cocina en blanco con todos los detalles. / EL MUEBLE DECORACIÓN La gran mayoría de proyectos se decatan por este tono, aportando calidez y armonía NATALIA ZUBIZARRETA Jueves, 13 junio 2019, 19:29

¿Por qué optamos los profesionales, principalmente, por cocinas blancas? ¿Petición del cliente o una debilidad? Es un compendio de ambas. La gran mayoría de los clientes pide cocinas blancas y, personalmente, por la debilidad que siento por las mismas, inconscientemente las vendo mejor. Sé que la cocina blanca es una apuesta segura y ante clientes indecisos mi posición es clara: apuntar hacia lo que estoy convencida que les va a hacer felices. Diría que el 80% de los clientes optan por la cocina blanca, el resto admite algún tono claro como beige o gris y una pequeña minoría opta por colores como el negro.

Las cocinas blancas tienen numerosas ventajas. Fomentan la luminosidad, la amplitud, son más limpias que las cocinas oscuras y, además, asociamos el blanco con la pulcritud, algo que en la cocina se valora especialmente. Además, el blanco es un color que no cansa visualmente y no pasa de moda, es una apuesta segura, poco arriesgada, pero ante la duda suele triunfar. La cocina es un elemento de gran importancia en una vivienda por valor económico y por importancia visual, decorativa. Es comprensible que tras una importante inversión económica, el cliente prefiera apostar por algo que no canse y perdure en el tiempo.

Las cocinas blancas nunca pasarán de moda. Sucede también con las carpinterías lacadas (puertas, armarios, rodapiés...), es una apuesta que, pasen los años que pasen, siempre funciona. Posiblemente aumentará el número de clientes que se atrevan con una cocina oscura, las tendencias siempre marcan, pero estoy segura de que el blanco seguirá siendo el rey de la cocina.

Proyecto de cocina minimalista en blanco, con mezcla de madera. / DM

Cómo diseñarlas para que no queden frías

Es importante aportar cierta calidez a una cocina blanca. Funciona muy bien un pavimento de madera o efecto de la misma para lograr este fin. Otro material que nos gusta integrar con cocinas modernas es un porcelánico efecto piedra, que también crea un ambiente cálido en contraste con la frialdad del blanco. Para la encimera podemos optar por un material con un efecto decorativo diferente al del entrepaño. Personalmente, considero que es algo que funciona y enriquece la cocina. Por ejemplo, podemos poner la encimera en blanco y el entrepaño en un efecto madera o piedra, siempre coordinado con el pavimento.

Los tiradores también son un elemento decorativo importante. Las cocinas sin tiradores son más modernas que las que lo tienen. A nosotros nos encantan los tiradores lacados en blanco, que se funden con las puertas de la cocina. Una cocina con diseño enmarcado (plafonada) es siempre más clásica que una lisa. Además, en alguno de nuestros proyectos, hemos combinado dos diseños de puerta. Para los muebles altos hemos optado por una puerta más clásica enmarcada y para los bajos en liso. Esto genera un equilibrio de estilos para que no quede ni muy moderno ni muy clásico y, además, es algo poco visto.

Un lugar cálido

Para mí es importante que la cocina sea un lugar cálido, donde se disfrute de las reuniones y se compartan buenos momentos. Para ello, hay detalles importantes a tener en cuenta:

La misma cocina antes y después de ser reformada. / Cortesía EL MUEBLE

Personalidad

Aportar personalidad al mobiliario del 'office' con taburetes tapizados en diferentes tejidos o alguna pieza de diseño especial, es decir, muebles con personalidad propia. No debemos temer integrar piezas de estilo antiguo, envejecido o clásico en una cocina moderna, ya que son precisamente esos atrevimientos los que generan la calidez y diferenciación.

Lámparas

Las lámparas decorativas deben decir algo, tener personalidad propia o un toque distintivo.

Papel

Nos encanta el papel en las cocinas y especialmente el que tiene un efecto textil. ¡Es increíble cómo viste! Puedes optar por él en aquellas zonas menos vulnerables y no temas optar por un color «potente» que marque y diferencie zonas y aporte personalidad al conjunto.

Cortinas venecianas

Las cortinas tipo veneciana es otra de nuestras debilidades. Puedes entonar o contrastar las cintas de las mismas para aportar un toque decorativo diferenciado.

Arte

Los cuadros. ¿Por qué no integrar algún cuadro envejecido o alguna lámina o foto que aporte personalidad? Me encantan las cocinas que cuentan historias y abrazan a sus propietarios, para ello el estilismo, el pequeño detalle decorativo es de vital importancia.

¡Sed felices y disfrutad de vuestra casa!

Síguenos en: