Desestimada la contrademanda de Justin Baldoni contra Blake Lively y Ryan Reynolds El director pedía 400 millones de dólares a la pareja de actores por difamación

Joaquina Dueñas Martes, 4 de noviembre 2025, 13:04

Tras su desestimación inicial el pasado mes de junio, la contrademanda que Justin Baldoni presentó el pasado mes de enero contra Blake Lively y Ryan Reynolds con la que reclamaba 400 millones de dólares a la pareja por difamación y extorsión ha sido oficialmente desestimada, al igual que la de 250 millones contra el 'New York Times' también por difamación.

El juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos, Lewis Liman, ha emitido el fallo después de que el director de 'Romper el círculo' renunciara a presentar una demanda enmendada. El magistrado ha señalado que a mediados de octubre se puso en contacto con todas las partes para advertirles de que dictaría una sentencia definitiva para concluir el caso, después de que solo Lively hubiera respondido.

Los letrados de Baldoni han explicado al medio 'Page Six', que adelantaba la información, que están centrados en el próximo juicio contra la actriz, que se celebrará en marzo de 2026, por lo que optaron por no presentar una demanda enmendada para poder apelar. Por su parte, Lively ha pedido que permanezca activa su solicitud de honorarios legales, un requerimiento que ha sido atendido por el juez que supervisa el caso.