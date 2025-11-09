De echar el lazo a la reina Letizia a dar armas a Amaia Montero

Gloria Salgado Madrid Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:23 Comenta Compartir

ROD Almayate echó el lazo a doña Letizia en la entrega de los Premios Nacionales del Deporte de 2021, acto para el que la Reina lució unos pendientes de la irreverente firma de joyería. Se trataba de unas piezas con forma de cordón de calzado deportivo bañado en oro y paladio con cristales de Swarovski de 220 euros que volaron del almacén de su fundador, Diego Díaz Marín. «Una bendición», declaró en aquel entonces, puesto que llevaba meses sin vender absolutamente nada por la pandemia.

El impacto de doña Letizia, que ya había lucido en otras tres ocasiones piezas de la marca, logró dar visibilidad a una firma canalla y provocadora que vio la luz dos años antes, otorgando «peso y seriedad», creando el contraste de poder vestir a una reina, a la que considera «la mujer más elegante del mundo» y a otras mujeres de estilo muy diferente como la cantante y compositora de trap conocida como La Zowi.

A la casa malagueña han sucumbido también celebridades de la talla de Céline Dion, Olivia Palermo, Rita Ora, Eva Longoria, Paz Vega, Chiara Ferragni, Miley Cyrus, Najwa Nimri, Blanca Suárez, Manuel Carrasco o, más recientemente, Karol G. Sin embargo, «a veces la repercusión está en lo más inesperado, porque cuando Lady Gaga o las grandes estrellas americanas han lucido nuestra marca, te da peso, pero no se transforma en repercusión o en ventas. ¿Sabes quién da una repercusión que te quedas loca? Candela Peña», que, como ella misma se describe, es «otra reina».

También podrían haberlas lucido en público Beyoncé, que las adquirió para su uso en la intimidad, o Rihanna, pero en su caso no fue posible porque las quería «de un día para otro» y la colección ya estaba apalabrada para la serie 'Élite' de Netflix. Eso sí, la de Barbados no se da por vencida y sigue intentando llegar a un acuerdo con la marca del malagueño, que se ha podido permitir «el lujo» —acentúa Díaz— de afincarse muy cerca de la localidad en la que nació, Torre del Mar, dejando atrás su pasado como fotógrafo con 'marcazas' como Versace, Aquazzura o Roberto Cavalli y cabeceras como Vogue Italia y Harper's Bazaar.

Objetos sencillos y cotidianos

Al contrario que otras casas de joyería, busca la belleza en objetos sencillos y cotidianos como tiritas, sardinas, gambas, cortaúñas, cigarros, aparatos dentales y pinzas de la ropa, o en otras figuras consideradas políticamente incorrectas como preservativos o vaginas, una de las figuras más populares, aunque las más vendidas son las banderillas de aceitunas y las pistolas, que dio a conocer Candela Peña en 'Late Show', el programa de Marc Giró. «Antes no las compraba nadie» y, ahora, explica Díaz, es «tan viral a nivel ventas como los lazos de la Reina».

Precisamente los pendientes de pistolas son los que eligió Amaia Montero para romper su silencio cuando Cayetana Guillén-Cuervo desveló que la cantante volvía a La Oreja de Van Gogh, pendientes que se puso para las primeras imágenes promocionales del regreso de la banda con ella al frente. Poco antes, Leire Martínez, la anterior vocalista del grupo, había lucido los cuchillos de la firma, pero pasaron desapercibidos, no como las tiritas por las que optó para su actuación en 'Operación Triunfo'. Una narrativa de lo más esclarecedora sobre la situación de las artistas a través de los pendientes del andaluz, cuyo inconfundible estilo es la seña de identidad de una marca que ha conseguido ofrecer a precios asequibles artículos de lujo.

El malagueño, un currante que se codea con lo más granado de la moda tras partir de cero en el sector, copa editoriales de revistas y vestidores de celebridades con sus piezas más icónicas y, según desvela en primicia en una entrevista para este periódico, en el horizonte de ROD Almayate está la producción de películas, como —salvando la distancia, apostilla con humildad— está haciendo Saint Laurent con cintas como 'Emilia Pérez' y 'Parthenope'. «Tenemos ya un proyecto con una actriz de Hollywood como protagonista», confiesa Diego con la misma naturalidad con la que convierte una tirita en joya.