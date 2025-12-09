El gran estreno internacional de Ingrid de Noruega para reactivar la monarquía La hija de los príncipes Haakon y Mette-Marit acudirá junto a sus padres y abuelos a la entrega del Premio Nobel de la Paz

Joaquina Dueñas Martes, 9 de diciembre 2025, 16:38 Comenta Compartir

La princesa Ingrid de Noruega acompañará a los reyes Harald y Sonia y a los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit en la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 en el Ayuntamiento de Oslo este miércoles a las 13.00 horas en el que será su estreno internacional. Antes, a las 11.30 de la mañana, en la misma ciudad, acudirá junto a su madre a la celebración del Premio de la Paz de Save the Children. Ambos eventos suponen el estreno internacional de la joven que está estudiando la especialidad de Relaciones Internacionales y Economía Política de Ciencias Sociales en la Universidad de Sídney y valdrán para proyectar una imagen fresca y renovada de la monarquía nórdica cuya popularidad cotiza a la baja tras los escándalos protagonizados por Marius Borg.

El hijo que Mette-Marit tuvo antes de conocer al príncipe noruego está a la espera de juicio acusado de una treintena de cargos, cuatro de ellos por violación. Sus amistades peligrosas, sus adicciones confesas y sus comportamientos presuntamente delictivos han puesto en la picota a la monarquía noruega que intenta capear el temporal poniendo en valor la figura de la princesa Ingrid. En este sentido, este mismo lunes acompañó a su padre a la expedición organizada por el Instituto de Investigaciones Marinas de Noruega para participar en un proyecto que mapea el ecosistema del fiordo de Oslo.

Seguidamente, el martes, visitó la Agencia Espacial Noruega y recibió en audiencia a Jannicke Mikkelsen, una cineasta local especializada en tecnologías avanzadas de filmación reconocida además como la primera mujer astronauta del país. La jornada terminó una audiencia a representantes de la Asociación de Reservistas de Noruega.

Una agenda cargada de citas que continuará la semana que viene con su participación el día 16 a los actos tradicionales de Navidad en la Capilla del Castillo y con su asistencia tres días después al almuerzo que los reyes Harald y Sonia ofrecerán a los miembros del Gobierno y a las máximas autoridades del país en el Palacio Real.