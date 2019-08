¿Qué te depara este jueves tu horóscopo en el trabajo y el amor? Consulta a diario la predicción de todos los signos zodiacales CANTABRIA DMODA Miércoles, 28 agosto 2019, 18:07

Consulta la predicción del horóscopo de este jueves, 29 de agosto de 2019, para tu signo del zodiaco.

Aries

Ocasión para hacer felices a las personas que ama. Controle esos desenfrenados gastos. Buena comunicación con sus compañeros. Hable con su médico de ese cansancio.

Tauro

No debe confundir la amistad con el amor. Ponga un poco de orden en los asuntos económicos. Es un buen momento para cambiar de trabajo. La risa es un tranquilizante sin efectos secundarios.

Géminis

Disfrute de su pareja todo lo que pueda, el tiempo pasa rápido. Esos últimos gastos le pueden dejar descapitalizado. Recuerde, el aspecto es importante en las entrevistas. Posibles dolores de cabeza y náuseas.

Cáncer

Tiene razón frente a su pareja, pero cállese a tiempo. Compruebe sus posibilidades antes de aceptar pagos. Luche con ahínco por sus intereses profesionales. Si su médico le aconseja vacunarse, hágalo.

Leo

Hoy conocerá a una persona irresistible. Si tiene negocio propio, no lo deje en manos de nadie. Un cambio profesional resultará muy positivo a largo plazo. No esté tan pendiente de su salud porque está muy bien.

Virgo

Procure moverse por ambientes diferentes al suyo. Es conveniente que reduzca gastos y ahorre. Retome viejos proyectos profesionales. Tendrá las rodillas y los codos especialmente sensibles.

Libra

Tendencia a ver lo positivo y lo mejor de los demás. A través de la familia puede conseguir un dinero extra. Sus jefes compensarán todos sus esfuerzos. De forma relajada y sin presiones, póngase a régimen.

Escorpio

Las nuevas amistades mejorarán su vida sentimental. Pida consejo para lograr una buena estrategia económica. Momento propicio para cambiar de profesión. Intente relajarse y descansar todo lo que pueda.

Sagitario

Déjese llevar por el corazón y no diga que no al amor. Es un mal momento para que invierta, mejor ahorre. Va a ser difícil superar el ambiente laboral tenso. Los kilos de más se acumulan en los lugares no deseados, muévase.

Capricornio

El consuelo de un buen amigo aclarará sus dudas. Puede gastar más dinero en regalos para sus familiares. Su trabajo influirá en la buena marcha de la empresa. Cuidado con sus ojos, no los someta a ambientes cargados.

Acuario

Sorprenda a su pareja con algo diferente, le gustará. Preste mucha atención a las noticias de economía. Pronto cambiará de lugar de trabajo, no se desespere. Inicio de un importante agotamiento, usted es lo primero.

Piscis

Feliz y enamorado de su pareja. Posibilidad de recibir buenos dividendos. Los conflictos en lo laboral se atenúan. Evite las situaciones de riesgo físico.

