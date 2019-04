¿Qué te depara este miércoles tu horóscopo en el trabajo y el amor? Consulta a diario la predicción de todos los signos zodiacales CANTABRIA DMODA Martes, 23 abril 2019, 18:29

Consulta la predicción del horóscopo de hoy, miércoles, 24 de abril de 2019, para tu signo del zodiaco.

Aries

Disfrutará de manera especial del contacto con los demás. Comienza una fase de estabilidad económica. Quizá le hagan una oferta de trabajo que no podrá rechazar. Gozará de un espléndido estado físico.

Tauro

No haga caso a los rumores, su relación es muy sólida. Busque nuevas formas de aumentar su capital. Ocasión para demostrar su talento en el trabajo. Descanso es lo que le está negando a su cuerpo.

Géminis

Romance que pasará a la historia sin trascendencia. En los negocios no existen los amigos; son clientes. Tiene muchos planes, pero sus jefes no le apoyarán. Su estado de salud no sufrirá variaciones importantes.

Cáncer

No rechace invitaciones para pasarlo bien con sus amigos. Mal momento para arriesgar su dinero en inversiones. En el trabajo, debe actuar con muchísimo tacto. Debe vigilar su sistema circulatorio.

Leo

Cambios imprescindibles en su relación de pareja. Olvide que existen las tarjetas de crédito, son peligrosas. Sale airoso de las situaciones difíciles y sus jefes lo saben. Debido a las tensiones acumuladas, tendrá insomnio.

Virgo

La persona que le interesa es tímida, háblele usted. Su optimismo no le deja ver sus problemas económicos. Momento adecuado para la creatividad laboral, sáquele partido. Preocupado por la salud de un familiar, no será grave.

Libra

No se compadezca tanto, quién no ha tenido problemas amorosos. Encontrará distintas oportunidades de ganar dinero. Afronte los contratiempos laborales con calma y paciencia. Evite riesgos con el fuego o la electricidad.

Escorpio

Quizás ya ha llegado el momento de casarse. Su generosidad le hace ganar puntos con los demás. Si trabaja cara al público, ármese de paciencia. Guarde las fuerzas para el fin de semana.

Sagitario

Intente compartir más cosas con su pareja. Los asuntos monetarios se resolverán a su favor. Esa postura negativa complicará su proyecto laboral. Refuerce su sistema inmunológico.

Capricornio

No ignore a Cupido, valore más las relaciones amorosas. Le va bien en lo económico, pero debería ahorrar más. Los asuntos laborales no pueden ir mejor. Aleje el estrés y procure descansar todo lo que pueda.

Acuario

Momentos familiares que recordará con melancolía. No abuse del móvil si no quiere que su factura ascienda. Busque novedades en el trabajo o caerá en la rutina. Sin más dilación, hágase un chequeo.

Piscis

Escuche a los demás; mejorarán sus relaciones. No debe ser tan despistado con sus asuntos financieros. Aprenda a delegar en el trabajo. Procure no acumular tensiones.

