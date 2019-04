¿Qué te depara este sábado tu horóscopo en el trabajo y el amor? Consulta a diario la predicción de todos los signos zodiacales CANTABRIA DMODA Viernes, 12 abril 2019, 21:59

Consulta la predicción del horóscopo de hoy, sábado, 13 de abril de 2019, para tu signo del zodiaco.

Aries

Ponga algo de su parte para que mejore la relación amorosa. En lo económico, sea más directo, los negocios son así. La prudencia debe imponerse antes de un cambio laboral. Su garganta estará sensible a los cambios climatológicos.

Tauro

Asuma riesgos y láncese a cosas nuevas con su pareja. Un ingreso extra le saca de ciertos apuros económicos. Deje a un lado los nervios y luche por ese ascenso. Cuando llegue a casa disfrute de su tiempo libre.

Géminis

Hoy pondrá fin a ese amor que no le aporta nada positivo. No se agobie por el estado de sus cuentas, pronto mejorarán. Oportunidad especial en el trabajo, no vacile. Manténgase conservador con el horario de las comidas.

Cáncer

En el amor, día emocionante, se sale de lo ordinario. Momento para generar prosperidad económica. Es un buen día para buscar ofertas de trabajo. Para descargar adrenalina le conviene hacer deporte.

Leo

Cautela con sus expectativas amorosas. Cuenta con una gran intuición para los negocios. Actúe con paciencia, sobre todo con los compañeros. Carencia de vitaminas en su alimentación.

Virgo

Día complicado en el entorno familiar. Puede surgir alguna discusión doméstica por culpa del dinero. Tenga un poco de calma en el ámbito laboral. Cuidado con los deportes de riesgo, tome precauciones.

Libra

Las aguas del amor volverán a su cauce. Invertirá dinero adquiriendo muebles antiguos. En su trabajo, estará a tope de creatividad. En cuestiones de salud, todo en perfectas condiciones.

Escorpio

La complicidad con su pareja va en aumento, disfrútela. No sea tacaño, dentro de poco tendrá un golpe de suerte. En el trabajo, planifique mejor su tiempo. Empieza a sentirse más fuerte y vital.

Sagitario

Se alegrará de acudir a una reunión social. En cuestiones de dinero, la suerte está de su lado. En el trabajo, hoy puede pasar de todo. Afronte las contrariedades y no se altere.

Capricornio

Las relaciones con personas más jóvenes animarán su vida. En temas de finanzas, no debe ser tan pesimista. Puede pensar en montar su propio negocio. Intente eliminar el estrés.

Acuario

Ha llegado el momento de comenzar una historia de amor. La imaginación le hará multiplicar sus ahorros. Esa agresividad en el trabajo no conduce a nada. Cuídese en su tiempo libre y logrará mayor calidad de vida.

Piscis

Puede ser bueno un alejamiento de su pareja. Piense en la posibilidad de invertir el dinero ahorrado. Se está demorando su ascenso, expóngalo. Recuerde que obsesionarse con las cosas, no es nada sano.

Síguenos en: