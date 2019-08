¿Qué te depara este sábado tu horóscopo en el trabajo y el amor? Consulta a diario la predicción de todos los signos zodiacales CANTABRIA DMODA Viernes, 30 agosto 2019, 18:36

Consulta la predicción del horóscopo de este sábado, 31 de agosto de 2019, para tu signo del zodiaco.

Aries

Continúe con la relación, la persona amada le corresponde. Amenazan gastos extras relacionados con la casa. Sortee las disputas profesionales. Estado de ánimo eufórico.

Tauro

Vivirá unos momentos de gran dulzura en pareja. Ponga al día sus cuentas antes de gastar alegremente. Sus habilidades sociales le proporcionarán un buen empleo. Vigile esa muela que tanto le molesta.

Géminis

Formaliza una relación que mantiene desde hace tiempo. No se deje llevar por impulsos consumistas. Recobra el interés en el trabajo gracias a un viejo proyecto. Si su estómago se resiente, coma poco y a menudo.

Cáncer

Día de plenitud con todos los miembros de la familia. Busque soluciones para sus problemas económicos. Momento perfecto para hablar de sus ambiciones profesionales. La jornada laboral debe ser de ocho horas, más es excesivo.

Leo

Evitará llevarse un desengaño sentimental si reflexiona. Es un buen momento para comprar, hágalo con precaución. Sus nuevas ideas le servirán mucho en su trabajo. Su dieta alimenticia es caótica, cuídese.

Virgo

Cuide a su pareja, no lo olvide. Se retrasan algunos cobros pendientes. Por su profesionalidad, los pedidos le lloverán. Buen momento para un chequeo médico.

Libra

Cuenta con el cariño incondicional de sus familiares. Le van a saldar una deuda pendiente. Separe los asuntos personales de los profesionales. No descuide su alimentación, deberá ser variada.

Escorpio

Gran poder de seducción, no lo desperdicie. Su optimismo no le deja ver sus problemas económicos. Por fin sus jefes reconocen su eficiencia. Moderación con la ingesta de alcohol.

Sagitario

Echará de menos a personas que no están cerca de usted. Buena fortuna en los juegos de azar. Cumpla con sus obligaciones profesionales. Haga todo lo posible para evitar la gripe.

Capricornio

Momento de gran emotividad con la familia. Mal día para correr aventuras inversionistas. En el trabajo, logrará lo que se proponga. Duerma un mínimo de ocho horas para encontrarse mejor.

Acuario

Escuche a los demás; mejorarán sus relaciones. Se va a ver obligado a pagar una deuda de un familiar. En el trabajo, las cosas marchan bien. Día agotador, respete sus horas de sueño.

Piscis

No dé vueltas a la cabeza, refuerce sus relaciones familiares. Es hora de ahorrar un poco para ese nuevo proyecto. No se inquiete, los cambios en el trabajo no serán negativos. Hágase unos análisis de sangre para controlar su salud.

Síguenos en: