¿Qué te depara este viernes tu horóscopo en el trabajo y el amor?

Jueves, 18 abril 2019, 15:43

Consulta la predicción del horóscopo de hoy viernes 19 de abril de 2019, para tu signo del zodiaco.

Aries

No debe conformarse con la primera persona que aparezca. Intente gastar poco dinero, limítese a lo necesario. Sus ideas para mejorar la situación laboral son buenas. Evite las comidas flatulentas.

Tauro

Intensa vida social; puede conocer a su futura pareja. Momento adecuado para hacer compras pendientes. Un amigo va a intervenir para que se reconozca su valía profesional. Cuidado con las posturas en el trabajo.

Géminis

Buen día para hacer que las cosas del amor se normalicen. Gastará dinero en complacer a sus seres queridos. No deje que en el trabajo decidan por usted, anticípese. La alegría dominará su carácter y marcará un nuevo ritmo de vida.

Cáncer

No confunda una buena amistad con algo diferente. El extra económico con el que contaba no llega. En el trabajo, no se duerma en los laureles. El control de lo que come y el ejercicio le mantendrán en forma.

Leo

Su carácter le convierte en una buena pareja para cualquiera. Su familia le ayudará en este mal momento económico. Puede que hoy sea un día bastante tenso en los estudios. Descanse hasta recuperarse del cansancio acumulado.

Virgo

Controle su agresividad; daña a todos los que le quieren. No sea imprudente con sus inversiones. Sea responsable en su trabajo, será su aval. Relaje sus músculos y su mente.

Libra

Siga la fase de enamoramiento total, disfrute el momento. Hoy llegará ese gasto tan temido. Su trabajo redundará en buenos resultados. Debe vigilar esos lunares, sobre todo los de la espalda.

Escorpio

Dé el primer paso para arreglar su relación. La suerte está de su parte en todo lo relacionado con el azar. Momento para luchar por el ascenso. Dedique un poco más de atención a su colesterol.

Sagitario

Está siendo demasiado duro con sus seres queridos. Anda un poco justo de dinero debido a los gastos extras. Mejoras profesionales. El cansancio acumulado es difícil de vencer.

Capricornio

Noche romántica con su pareja. Una tentadora oferta le hace pensar en vender su casa. La jornada laboral se presenta muy revuelta. Está muy tenso; relájese con un baño.

Acuario

El orgullo, a veces, hace que nos perdamos muchas cosas. Cuidado con las tarjetas de crédito, son peligrosas. No se asuste ante sus nuevas responsabilidades. Modérese con el café y otras bebidas excitantes.

Piscis

Su entusiasmo motivará de manera especial a su pareja. Hoy empiezan a desaparecer sus problemas económicos. Replantéese su comportamiento en el trabajo. Mucho cuidado con la garganta.

