Horóscopo de este lunes: predicción en el trabajo y el amor

Consulta la predicción del horóscopo de hoy, lunes, 1 de abril de 2019, para tu signo del zodiaco.

Aries

Será feliz con su pareja si le da una oportunidad. Revise los pagos mensuales. Sus propuestas encuentran el apoyo de sus jefes. La natación le ayudará a relajar las tensiones musculares.

Tauro

En el amor, hay que dar para recibir. Lea con detenimiento todos los escritos que firme. Expondrá las prioridades de la empresa y triunfará en su trabajo. Muy fuerte de salud.

Géminis

El corazón tendrá mucho que decir durante todo el día. En los asuntos económicos tiene la suerte de su lado. No se comprometa a tareas laborales que no puede cumplir. Quizá tenga algún problema orgánico de carácter leve.

Cáncer

Preste atención a las relaciones con los amigos. Buen momento para comprar, vender o invertir. Le ofrecerán un viaje de trabajo, acéptelo y se alegrará. Malestar físico en forma de jaquecas.

Leo

Crisis emocional, revise sus sentimientos. Es un buen día para hacer grandes compras. Se están ensanchando sus horizontes laborales. Intente encontrar alguna actividad que le atraiga.

Virgo

Los asuntos del corazón le causan quebraderos de cabeza. Si quiere hacerse un regalo, ha llegado el momento. Buen día para poner en práctica sus conocimientos laborales. Podría dolerle la espalda debido a una mala postura.

Libra

Pueden producirse rupturas y reconciliaciones. Le devuelven el préstamo que hizo. Con su intuición, moverá fichas laborales muy buenas. Notará mejorar su salud si prueba a reírse de sí mismo.

Escorpio

Gran armonía con su pareja debido al esfuerzo de los dos. Si tiene negocio propio, no lo deje en manos de nadie. Le darán la oportunidad laboral que esperaba. Probablemente estará sobreexcitado y le costará dormir.

Sagitario

Preste atención a su pareja, lo necesita. Se alegrará al averiguar que en su libreta hay superávit. Los temas profesionales le van a tener muy motivado. Su salud física y mental, al aire libre, se reforzará.

Capricornio

La vida en pareja se presenta tranquila y sosegada. Si no quiere sorpresas en los negocios, no se arriesgue. La relación con sus compañeros es normal. Tan ajetreado ritmo diario puede provocarle estrés.

Acuario

No compita con su pareja, déjese seducir por ella. Piense que no puede comprar todo lo que se le antoja. Elija bien entre las ofertas laborales que le hagan. Tendrá el estómago sensible, cuidado con el ajo.

Piscis

Intensidad en lo afectivo. Sus inquietudes económicas van en aumento. Es un buen momento para cambiar de trabajo. Cuide su estómago e intestinos.

