¿Importa la verdad cuando hablamos? 01:47 COACHING Y LIDERAZGO. IN THE MOOD TO GROW Nuestra coach comparte una reflexión filosófica, política y argumentativa, diferenciando de decir a los demás las cosas sin filtrar CAROLINA ISAACS ABRIL Lunes, 5 noviembre 2018, 16:13

Hoy comparto una reflexión filosófica, política y argumentativa.

Cuando pensamos en la frase 'El fin justifica los medios', si hacemos un poco de esfuerzo encontraremos situaciones en las que en efecto es así y otras situaciones en las que no. Depende de qué fin y depende de qué medios se utilicen.

Al preguntarnos por si la verdad importa para que un argumento logre su objetivo observamos que en efecto, muchos argumentos sin ser verdad sí logren lo que querían. Pero… Probablemente no ayuden a generar valor a largo plazo. Pan para hoy y hambre para mañana. Un paso más hacia la desconfianza, hacia torres hechas de papel.

La verdad o la búsqueda de la verdad y su transmisión es lo que hace en mayor medida que un argumento no solo sea válido sino que además nos una. Quizá no todos sean conscientes que formamos parte de un todo que es este mundo en el que vivimos, que hay veces que entramos en momentos donde parece que la vida rima. Pero así es, estamos unidos los unos a los otros con nuestras neuronas espejo y nuestra experiencia compartida de la realidad, unidos a la tierra que nos da de comer, unidos al aire que respiramos.

La búsqueda de la verdad importa cuando quieres mejorar el mundo en el que vives. Recordemos la triada de Aristóteles y Platón: Verdad, Belleza y Bondad.

No confundir esto con decir en todo y en cada momento la verdad. A eso podemos llamarle mala educación.

¡Nos vemos la semana que viene!

Be Pimood, in the mood to grow!