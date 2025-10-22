El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Agatha Ruiz de la Prada y Pilar Ibáñez.

Agatha Ruiz de la Prada y Pilar Ibáñez. DM
Cantabria DModa

Cincuenta cántabras desfilan esta tarde en la Gala contra el Cáncer de Mama de Santander

Leticia Mena

Leticia Mena

Santander

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:48

Como todos los años, la Asociación de Creadores de Cantabria celebra por estas fechas la Gala Contra el Cáncer de Mama, un evento con impacto ... social a favor de los programas de prevención y detección precoz que desarrolla la Fundación de Enfermería Cantabria. El Hotel Real volverá a ser el escenario en el que cincuenta mujeres de distintas edades y profesiones desfilarán este miércoles, 22 de octubre, desde la 19.00 horas, con diseños de Ágatha Ruiz de la Prada y de la cántabra Pilar Ibáñez.

