Cincuenta cántabras desfilan esta tarde en la Gala contra el Cáncer de Mama de Santander

Como todos los años, la Asociación de Creadores de Cantabria celebra por estas fechas la Gala Contra el Cáncer de Mama, un evento con impacto ... social a favor de los programas de prevención y detección precoz que desarrolla la Fundación de Enfermería Cantabria. El Hotel Real volverá a ser el escenario en el que cincuenta mujeres de distintas edades y profesiones desfilarán este miércoles, 22 de octubre, desde la 19.00 horas, con diseños de Ágatha Ruiz de la Prada y de la cántabra Pilar Ibáñez.

El evento contará con la complicidad de mujeres reales de distintas edades y profesiones, algunas de ellas supervivientes de cáncer de mama. Desde abogadas, economistas, empresarias, enfermeras, farmacéuticas y médicas, hasta periodistas, influencers y representantes políticas e institucionales, se convertirán en modelos por un día para mostrar su faceta más comprometida y hacer frente así a la principal causa de mortalidad en las mujeres.

La gala, dirigida por José Luis Callejo y Monty Lima, servirá para conmemorar el cuarenta aniversario del inicio de las campañas de concienciación que comenzaron en Estados Unidos en 1985 dentro del Mes de Sensibilización sobre Cáncer de Mama. «Una fecha muy especial en nuestro calendario, que este año queremos que sea inspiradora y motivadora con los testimonios de pacientes y supervivientes, y la participación de todas las mujeres que se solidarizarán con ellas», destacó Callejo al lado la diseñadora Pilar Ibáñez, que superó un cáncer de mama hace unos años y «con fuerza» presenta este miércoles su nueva colección.

Las entradas, que tienen un precio de 20 euros, pueden adquirirse en los distintos puntos de venta de Santander, como la Corsetería Amada Lois, Sandra Alonso Moda, María Jesús Gil Joyas y DiKsí by Amaya Bezanilla, en el Grupo Difusión de Torrelavega, así como el mismo día de la gala en el Hotel Real.