Diana de Gales lo llevó primero: así es el 'uniforme' vintage que triunfa en Instagram

La princesa Diana de Gales nos dejó un legado de estilo que 30 años después continua vigente. Sus estilismos rompieron las reglas de lo establecido entre las 'royals' de la época y sentaron las bases de lo que hoy en día son las tendencias más vistas de la temporada. Las mezclas inesperadas, los accesorios arriesgados y aquellos guiños a la estética de los 80 y los 90 nunca faltaron en los looks que inspiraron a toda una generación. Ahora, en pleno resurgir nostálgico que está viviendo la moda, las fórmulas de estilo que ella utilizaba se reinterpretan y se adaptan a los patrones actuales. Ya lo pudimos comprobar gracias al look de invitada de Teresa Andrés Gonzalvo en la boda cántabra de Marta Pombo, y ahora lo corroboramos con un combo infalible con el que podrás ser la mejor vestida de tu oficina durante los próximos meses: una americana clásica y unas botas altas como las que llevó la Princesa en 1989, así de simple.

Las asiduas que consumen moda a través de las redes sociales, seguramente ya se habrán percatado de la oleada de estilismos de este tipo que sacude Instagram en las últimas semanas. No hay 'influencer', diseñadora o editora de estilo que no haya publicado al menos un post con sus botas altas y su americana. Además, hay infinitas fórmulas para adaptar estas dos prendas a tus looks diarios.

Traje de chaqueta y botas por encima del pantalón

Parecía que lo más novedoso era llevar un clásico traje de chaqueta con unas desenfadadas zapatillas. Hasta ahora, porque tuvo que llegar Linda Tol para ir un paso más allá. La 'influencer' holandesa fue una de las pioneras en atreverse con las botas por encima del pantalón sastre. Ese efecto bombacho y con cierto halo ochentero que producen hace que las comparaciones con los looks de décadas pasadas sean inevitables.

Chalecos y pantalones 'cargo'

Ahora ya admitimos el chaleco como una pieza de sastrería más. En su vertiente más desenfadada, podemos combinarlo con un pantalón cargo y unas botas mosqueteras. Este es un ejemplo de prendas 'oversize' que funcionan en conjunto: un 'más es más' en toda regla.

Raya diplomática y vaqueros

Quizás sea una de las combinaciones más sofisticadas que podemos encontrar. Álex Rivière puede presumir de crear estilismos impecables gracias a un buen fondo de armario clásico y de calidad. En este caso, construye un look que es fácil de reproducir con prendas imperecederas como un blazer de raya diplomática, unos sencillos pitillo y unas botas de caña alta con altísimo tacón, en su caso, de piel grabada y firmadas por Jimmy Choo.

Clásico y 'animal print'

Este ejemplo sigue la misma línea del look de Álex Rivière salvo por el aparente detalle del 'animal print' que se cuela en las botas. En pequeñas dosis, hace un buen equipo con una americana de corte clásico y estampado príncipe de Gales.

Traje corto y botas de tacón

Como puedes comprobar, el modelo de Jimmy Choo del que hablábamos anteriormente, se está convirtiendo en uno de los favoritos de las 'influencers' para sus looks diarios. En este caso, tenemos a Tiffany Hsu haciendo el más difícil todavía. Y es que nunca ha sido fácil defender un dos piezas de pantalón corto y menos, ya metidos de lleno en el mes de octubre.

Cuero y mallas

Si la tendencia anterior te parecía complicada esta puede resultarte el más difícil todavía. Sin embargo, hay mujeres atrevidas que consiguen combinar las complicadas mallas de ciclista con acierto, incluso en esta época del año. La 'influencer' Aimee Song lo consigue con un 'total look' en color negro, compuesto por una americana de cuero anudada y unas altísimas botas de piel.

Maxi-blazer y botas blancas

Como ocurrió con los botines 'cowboy', seguro que más de una juró alguna vez no llevar jamás calzado de color blanco. Pues bien, tras generalizarse en 'street-style', parece que se ha convertido en un fondo de armario más a tener en cuenta, tanto en invierno como en verano. En estos meses, las botas de color neutro hacen su aparición estelar para poner un punto 'retro' a cualquier estilismo, por clásico que sea. Nos gusta combinadas con un maxi-blazer a modo de vestido.

Americana 'crop' y botas de montar

Cada año los diseñadores se esmeran en renovar los conjuntos de sastrería a base de nuevos cortes. Este otoño, se recuperan las americanas cortas, justo por encima de la cintura y de clara estética ochentera. Aunque su combinación ideal son los pantalones de talle alto y ligeramente abombados, Álex Rivière prefiere adaptarlo en clave 'mini'. Eso sí, sin olvidar sus botas favoritas, un clásico de Hermès de estilo ecuestre.

