¿Sabes qué escote te favorece más? Cada tipo de escote te dará mucho juego de moda. / DM VIVIR LA MODA En pico, 'bardot', palabra de honor, halter... Hacemos un repaso por los escotes y te ayudamos a elegir el que mejor sienta a tu figura INMA ESPIZUA Jueves, 1 agosto 2019, 19:26

¡Por fin! Ya están aquí nuestras ansiadas vacaciones y con ellas el momento de elegir ese look más especial para disfrutar de sus estupendas noches de verano. Así que, para ayudarte en esta tarea, el que más te favorezca según tu cuerpo.

Escote en pico o 'uve'

Muy favorecedor, ya que estiliza el cuello y la figura además de disminuir ópticamente el volumen del pecho. ¿Qué no tienes mucho? Procura elegir un modelo que no sea muy pronunciado. Eso sí, si tienes el cuello más bien corto no pierdas de vista este tipo de escote porque lo alarga y estiliza también la parte superior del torso.

El escote en 'uve' puede disimular algunos complejos. / DM

Escote barco

Si tienes unos hombros y una clavícula que te gusta potenciar y lucir, el modelo 'bardot', conocido como escote barco, es el ideal. Resulta muy sensual y femenino. De gran versatilidad, puede usarse tanto en eventos de gala como en los más informales, incluso para ir a la playa o a la piscina.

Los escotes barco resultan muy femeninos. / DM

Da mucho protagonismo a los hombros y las clavículas, convirtiéndose en una gran opción para disimular brazos flácidos y lograr un toque sexy sin necesidad de enseñar, tan solo insinuar lo justo. Pero aún así, al existir estilos tan diferentes, puede favorecer a muchos tipos de cuerpos diferentes. Resaltando cuellos largos y disimulando hombros anchos, pero ocultando pechos grandes gracias a un volante ancho, por ejemplo. Por otro lado, es capaz de potenciar un pecho exuberante sin ese tipo de detalles, simplemente ajustándolo más. Si el escote es más cerrado disimula brazos y si es más abierto acentúa la clavícula.

Escote palabra de honor

Es el más elegido por las novias porque resulta muy elegante. Sin embargo, por todas nosotras es sabido que, si no damos con el adecuado, puede resultar muy incómodo. Por lo tanto, si escoges esta opción asegúrate de que la prenda te encaja como un guante para que no tengas que estar toda la noche 'recolocándola'. Además, si tienes muy poco pecho o, por el contrario, tienes mucho escoge otra opción. Con el primero te sentirás más plana y con el segundo te verás exagerada. Si tienes una talla media, disfrútalo porque está hecho para ti.

El look palabra de honor se impone en looks formales e informales. / DM

Escote Halter

El escote halter -el modelo que se ata detrás del cuello creando una especie de trapecio- realza los hombros y recoge muy bien el pecho. Además, si es en sentido vertical, también estiliza. Una apuesta segura. Si tienes la espalda de una atleta, el cuello halter es definitivamente una gran opción.

Los escotes halter dan juego de estilo. / DM

Escote con tirantes finos

También conocidos como 'spaguetti straps', lo vemos este verano por todas partes, tanto en las tiendas como en 'street style'. Son perfectos para chicas con los hombros estrechos y de poco pecho, pues aportarán volumen a toda la zona superior, pero de una forma sensual y delicada.

Los tirantes finos se imponen como tendencia. / DM

Escote asimétrico

Es perfecto para aquellas chicas que consideran que tienen los hombros anchos. La asimetría hace que la distancia entre ambos parezca más estrecha. De hecho, cuanto más ancho sea el único tirante, mejor. Además, este escote sienta genial tanto a chicas con mucho pecho como con poco.

El escote asimétrico es muy favorecedor. / DM

¿Ya te has decidido? Lo mejor será que hagas pruebas y veas cuál te va con tu estilo. Y recordad, si nos vemos bien nos sentimos mejor.

¡Sed felices!

