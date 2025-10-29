La firma cántabra La Folie presenta su nueva colección en la embajada de Portugal

Blanca Carbonell Santander Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:53 Comenta Compartir

La empresa de moda cántabra La Folie Collection ha presentado en la embajada de Portugal en Madrid su nueva colección de moda inspirada en la ... ciudad portuguesa de Aveiro y en el centenario monasterio de Arouca. Son dos lugares con los que la fundadora y CEO de la compañía, Paula Martínez, siente una «conexión emocional». La colección está formada por más de un centenar de piezas, entre vestidos, camisas, faldas, pantalones, jerséis, abrigos o complementos, fabricados de forma sostenible en España, y con los característicos colores fuertes y estampados de la marca. «Elegimos Aveiro como inspiración para diseñar esta colección tan especial para nosotras. Sus calles y paisajes respiran tradición pero a la vez están inundados por colores únicos, lo que nos ha permitido crear unas prendas elegantes con estampados coloridos y con tonos lisos, con calidades como algodón, lana, seda o cashmere, y con patrones que estilizan y favorecen», explica la diseñadora.

Del monasterio de Arouca, que fue uno de los conventos para monjas más importantes del país, a una hora en coche de Aveiro y hoy reformado en parte como hotel, le ha influido «toda su antigüedad, con las monjas que vivían allí, que hacían esos dulces maravillosos». Martínez subraya que la colección, confeccionada sobre todo con algodón, busca ser sostenible, «Lo verdaderamente importante es que la puedes utilizar durante muchísimo tiempo y que le des distintos usos, que te la puedes poner para ir a una cena, para ir más arreglada, para el día a día». Es la segunda colección de moda inspirada en Portugal que lanza La Folie Collection, después de que en 2024 desarrollaran una influida por Oporto. Con tiendas físicas en Santander, Madrid y Valencia, La Folie Collection ha colaborado para esta colección con la Oficina de Turismo de Portugal en España.

