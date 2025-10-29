El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La diseñadora Paula Martínez en la embajada de Portugal en Madrid.

La diseñadora Paula Martínez en la embajada de Portugal en Madrid. DM
Cantabria DModa

La firma cántabra La Folie presenta su nueva colección en la embajada de Portugal

Los nuevos diseños de Paula Martínez están inspirados en la localidad lusa de Aveiro

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:53

Comenta

La empresa de moda cántabra La Folie Collection ha presentado en la embajada de Portugal en Madrid su nueva colección de moda inspirada en la ... ciudad portuguesa de Aveiro y en el centenario monasterio de Arouca. Son dos lugares con los que la fundadora y CEO de la compañía, Paula Martínez, siente una «conexión emocional». La colección está formada por más de un centenar de piezas, entre vestidos, camisas, faldas, pantalones, jerséis, abrigos o complementos, fabricados de forma sostenible en España, y con los característicos colores fuertes y estampados de la marca. «Elegimos Aveiro como inspiración para diseñar esta colección tan especial para nosotras. Sus calles y paisajes respiran tradición pero a la vez están inundados por colores únicos, lo que nos ha permitido crear unas prendas elegantes con estampados coloridos y con tonos lisos, con calidades como algodón, lana, seda o cashmere, y con patrones que estilizan y favorecen», explica la diseñadora.

