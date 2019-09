¿Tus hijos no llevan uniforme? Seis looks para una vuelta al cole con mucho estilo VIVIR LA MODA Comienza septiembre y con él la hora de renovar el vestidor de los más pequeños de la casa de cara al nuevo curso escolar MARÍA CALVO Martes, 3 septiembre 2019, 19:32

Con el cole a punto de empezar, es momento de plantearnos los retos que nos depara el nuevo curso. El fin de las vacaciones trae consigo la vuelta a la ciudad, la vuelta a la rutina y la vuelta al cole, algo a lo que los más pequeños de la casa se enfrentan cada año con una mezcla de ilusión y vértigo. Comienza, por tanto, ese pequeño ritual de comprar libros nuevos, de estrenar material escolar y de reencontrarse con los compañeros de clase tras un interminable verano de aventuras para contar. Además, a muchos les tocará renovar el uniforme en el caso de haber pegado el estirón. Sin embargo, en muchos colegios no están obligados a vestir según un patrón determinado, lo que supone un quebradero de cabeza para muchas madres de cara al día a día. Para facilitaros la tarea, te queremos mostrar varias opciones con looks de entretiempo y nuevas firmas ideales para que tus hijos empiecen el nuevo curso a la última.

Los nuevos códigos del estilo 'college'

Las faldas tableadas de cuadros son un clásico que trasciende al uniforme. Prueba a renovar su carácter atemporal con un toque deportivo de estilo 'college'. Las sudaderas con capucha que llevan los universitarios americanos también se adaptan a los más pequeños de la casa gracias a firmas 'low cost' como Zara o H&M, que las reinventan para la nueva temporada. Súmale un par de zapatillas blancas y, por supuesto, unos calcetines altos.

Sudadera 'California' gris, de Zara ( 15,95 euros); Polo granate, de Lacoste (desde 45 euros); Falda de cuadros con estampado tartán, de Bonpoint (170 euros); Zapatillas blancas, de Golden Goose (175 euros); calcetines de canalé con puntilla, de Zara Kids (3,95 euros).

'Endless summer'

Si tú y tu hija os resistís a que el verano se acabe, aún podéis alargarlo a través de vuestro look. Eso sí, sustituye la clásica camiseta de rayas que no te quistaste en todo el verano por un jersey de punto marinero. Los petos 'denim' siempre son una buena opción y los accesorios son clave para hacer de un look básico uno digno de editorial de moda. Si tu hija es de las presumidas, seguro que le encantará la nueva colección de gafas que ha sacado Zara esta temporada.

Jersey de rayas marineras, de Zara Kids (17,95 euros); Pichi vaquero, de Tiny Cottons (68 euros); Zapatillas Chuck Taylor, de Converse (a partir de 45 euros); Gafas de sol 'cat-eye' blancas, de Zara Kids (9,95 euros).

El punto más calentito

Últimamente, los veranos se alargan hasta bien entrado el mes de octubre. Sin embargo, de la noche a la mañana nos recibe el otoño y las bajadas de temperatura pillándonos por sorpresa. Por eso, hemos sido precavidas para avisarte que el punto más calentito está en pleno auge, no solo para los mayores sino también para los reyes de la casa. Aparte de los jerséis más gruesos, prueba a llevarlos en 'total look' con leggins, pantalones o faldas, ¡te sorprenderá el resultado!

Jersey de punto con greca de crochet, de The New Society Kids (125 euros); Leggins de punto con bajo festoneado, de The New Society Kids (35 euros); Botas de estilo militar acordonadas, de Mango Kids (49,99 euros); Gorro de canalé con orejitas, de Zara Kids (5,95 euros).

Un armario de básicos divertidos

Algo que no puede faltar en cualquier armario con estilo es un buen vaquero. Las tendencias auguraron hace tiempo el fin del pantalón pitillo, al menos en el armario femenino. Sin embargo, en ellos aún nos sigue encantando. El denim será la prenda todoterreno con la que tus hijos estarán más cómodos y guapos para hacer frente a los días de cole. Con una sudadera 'oversize' y unos accesorios atemporales conseguirás un look 10 que podrás recuperar durante varias temporadas.

Sudadera estampada, de Tiny Cottons (60 euros); Camiseta bicolor de algodón orgánico, de COS Kids (15 euros); Vaqueros pitillo, de COS Kids (35 euros); Zapatillas con cierre de velcro, de Veja Kids (70 euros); Gorra azul marino, de Zara Kids (7,95 euros).

Para los más deportistas

Si tu hijo es de esos a los los que les apasiona el mundo del surf, el skate o los deportes de invierno, seguramente se sienta muy cómodos con un look similar a este que te proponemos. Los pitillos, las camisetas estampadas, zapatillas icono como las Vans y cazadoras impermeables serán algunos de sus básicos. Si no ves apropiado el 'total look' negro para los niños, prueba a introducir una nota de color como, en este caso, una campera de estilo canguro en tonos verdes y ¡verás cómo cambias de opinión!

Cazadora verde de estilo canguro, de Zara Kids (rebajada a 15,99 euros); Pantalones pitillo negros, de H&M Kids (9,99 euros); Camiseta estampada, de Vans (16,95 euros en Zalando); Zapatillas con cierre de velcro, de Vans (39,95 en Zalando).

'New classy'

Selecciona unos cuantos básicos y mézclalos sin miedo. Una camisa azul es algo que siempre debería estar presente en el armario masculino, de mayores y pequeños. Puede salvarte de cualquier apuro y solucionar cualquier look. Réstale importancia con unas bermudas 'cargo', una sudadera de capucha y unas sandalias de lona. El nuevo clasicismo se escribe así.

Sudadera de capucha gris, de GAP Kids (49,95 euros); Camisa azul de algodón, de Uniqlo Kids (rebajada a 14,90 euros); bermudas de estilo 'cargo', de GAP Kids (19,95 euros); Zapatillas azules de loneta, de Victoria Kids (c.p.v.).

