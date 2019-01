María Díaz, una santanderina con mucho estilo NO ES SÓLO MODA Descubrimos la pasión por las tendencias de esta empresaria, que nos adelanta que los vestidos serán la prenda estrella GABRIELA CALDERÓN CARLOTA FERREIRO Jueves, 17 enero 2019, 19:41

¡Hola, lectores de Cantabria DModa! Bienvenidos, una semana más, a nuestra sección. En el post de hoy hablamos con María Díaz Maza (Santander, 1972), una mujer con estilo propio y adicta a las tendencias. La propietaria de un pequeño comercio de ropa y accesorios en el centro de la capital cántabra, comparte con nosotras su visión más personal sobre la moda y nos adelanta algunas tendencias para la próxima temporada.

-¿Cómo describirías tu estilo?

-Quizás es un estilo un poco llamativo, siempre lleno de pedrería, de abalorios, bordados, plumas… Pero eso combinado con algo mucho más básico, creo que es el equilibrio. Por ejemplo, llevar una 'blazer' un poco exagerada con un pantalón pitillo y un zapato de tacón. Sin duda, mi estilo se basa en mezclar.

-¿En qué te inspiras a la hora de vestir?

-Realmente no me inspiro, creo que es más el encapricharse con una prenda especial. No me gusta una marca en concreto, ni tengo un estilo determinado.

-¿Y te inspiras en alguna persona?

-No tengo un referente en concreto, es una mezcla de muchísimas personas que me gustan. No suelo 'copiar' el estilo específico de nadie, creo que la moda va más por gustos personales.

-¿Cuál es la prenda que no puede faltar en tu armario?

-Para mí es obligatorio tener una 'blazer'. Aunque también me declaro muy fan de los 'leggins' de cuero, me parece una prenda muy versátil para combinar con sneakers, jerseys oversize, americanas…

-¿Cuál es el accesorio perfecto para complementar un look?

-En mi opinión, el complemento perfecto está entre un bolso y unos pendientes. Sin embargo, me inclino mucho más hacia los pendientes grandes y bonitos. Mis clientas se ríen, porque me encantan los aros y siempre las aconsejo ese accesorio para cualquier 'outfit'.

-¿Cuál es la prenda de tu armario de la que nunca te desharías?

-Creo que un abrigo es esencial. Sin duda, una de las prendas más especiales de mi armario es un abrigo joya combinado con pelo, ¡me encanta!

-¿Hay alguna prenda de la nueva temporada a la que ya le hayas echado un ojo?

-Pues viene mucho el vestido, y creo que esa será una de mis próximas compras. Me encantan los vestidos largos con botas camperas, 'sneakers'… Aunque otra de las prendas que está apuntada en mi 'wishlist' es un pantalón fluido de tiro alto, pero es más difícil de encontrar.

-¿Cuál es la tendencia que más te ha gustado hasta ahora?

-Me gusta un poco de todo. Un día puedo vestir entera de 'animal print' y otro con unas 'sneakers', unos 'leggins' y un jersey 'oversize'. En la tienda me pasa lo mismo, no me gusta una firma en concreto, sino que soy más multifirma, porque de cada una cojo lo que me gusta. Prefiero tener un poco de todo, según mi estilo porque, de esta forma, ofrezco lo que a mí me gusta y lo vendo con pasión.

-¿Qué prendas tienen más éxito entre los clientes?

-La verdad que no lo sé, mis clientas son muy atrevidas. Yo creo que tienen mucho éxito las cazadoras biker y los vestidos. Este invierno, sin duda, han triunfado las prendas de pelo (sintético, claro) de distintos colores. Sobre todo, destacan las prendas de arriba, porque un pantalón es más personal, y lo que a lo mejor te diferencia más es la prenda de afuera.

-Adelántanos alguna tendencia de la nueva temporada primavera/verano.

-Vienen vestidos en todas las larguras, tanto corto, 'midi' como largo. La tendencia militar, los cuadros y los lunares vuelven, al final, todas las tendencias se repiten. Eso sí, este verano es obligatorio, por lo menos, tener una prenda de color amarillo y coral, aunque también el rosa va a convertirse un poco el negro del invierno.

