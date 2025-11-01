Odette Álvarez y Carla Hinojosa doblan su apuesta con una nueva colección cápsula Tras el éxito de su primera colaboración en junio, la diseñadora cántabra y la influencer presentan en Madrid veinte piezas que reafirman su sintonía creativa y su visión de una moda atemporal y sofisticada

Mujeres referentes en el mundo de la moda y la comunicación acompañaron a Odette Álvarez y Carla Hinojosa durante la presentación de su nueva colección cápsula en el Hotel Bless Madrid.

Leticia Mena Santander Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:47

Tras el éxito de la propuesta que presentaron juntas el pasado mes de junio, la diseñadora cántabra Odette Álvarez y la influencer Carla Hinojosa vuelven a unir talento para dar forma a una nueva colección cápsula, presentada esta semana en Madrid. Concebida como un fondo de armario esencial, la propuesta fusiona la visión estética de ambas creadoras en piezas versátiles y sofisticadas. Si el pasado verano crearon juntas diez vestidos, esta vez han doblado su apuesta con veinte diseños en los que predominan los tejidos nobles y una paleta cromática neutra y refinada que abarca tonos marrón, gris, beige y azul noche —este último, especialmente destacado como hilo conductor de toda la colección.

La nueva propuesta de Teté by Odette por Carla Hinojosa refleja la elegancia contemporánea y el estilo atemporal característicos de ambas. Se presentó en una velada especial en el restaurante Pincelada del Hotel Bless, en la calle Velázquez, en torno a una mesa cuidadosamente ornamentada con flores, donde se reunieron personalidades del mundo de la moda y la comunicación.

Entre las piezas más representativas destacan los pantalones anchos confeccionados en satén y lana fría, así como una delicada falda de tul, americana y un abrigo de pelo de cabra tibetana, explica la diseñadora santanderina, que se mostró muy ilusionada con este nuevo proyecto. El cuero negro, interpretado en una bomber y un pantalón de napa, junto a un abrigo largo en paño color camel y un chaquetón gris marengo del mismo material, son otras de las piezas de las que Odette y Carla se mostraron especialmente orgullosas tras semanas de trabajo.

La propuesta se completa con cuerpos de punto en negro con cristales, una falda pantalón en gris marengo, un chaleco balcón con encaje en popelín y una camisa con jaretas tipo smoking en el mismo tejido, consolidando así una colección que combina feminidad, carácter y versatilidad.

A la izquierda, Odette Álvarez, Eugenia Osborne y Carla Hinojosa. A la derecha, la diseñadora santanderina con Carmen Lomana. DM

Un fondo de armario perfecto y versátil

«Estoy muy contenta con el resultado de la colección, ha sido muy fácil trabajar con Carla porque hemos plasmado lo que teníamos en mente: un fondo de armario perfecto y versátil compuesto por piezas que no pasan de moda», asegura Odette Álvarez.

El evento contó con la presencia de Arancha Priede, directora general de Negocio Ferial de Ifema Madrid; Asier Labarga, director de Mercedes-Benz Fashion Week; la periodista Clara Courel; la socialité Carmen Lomana; y las creadoras de contenido Paula Ordovás, Eugenia Osborne, Paula Moya, Rocío López, Teresa Andrés e Isabel Sánchez Lozano, además de la gurú de la belleza María Casado, de Wellness Boutique.

Con esta colección, Teté by Odette y Carla Hinojosa consolidan su unión creativa y reafirman su apuesta por una moda atemporal, elegante y llena de personalidad. Una colaboración que, más que una colección, confirma la sintonía entre dos miradas que entienden la moda como una forma de expresión duradera.