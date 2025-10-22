Pasarela contra el cáncer de mama Más de 75 mujeres de distintas edades y profesiones tomaron parte en el Hotel Real de Santander en el desfile solidario con Ágatha Ruiz de la Prada y Pilar Ibáñez

Anai Sainz de la Maza Miércoles, 22 de octubre 2025, 22:51 | Actualizado 23:02h. Comenta Compartir

Una voz se alzó en la pasarela del Hotel Real de Santander iluminada con la luz del atardecer: «En 2021 cambió mi vida por completo, el cáncer de mama había llegado a mí». Con esa frase ha comenzado la Gala Contra el Cáncer de Mama 2025. Una treintena de mujeres unidas en una performance creada por Monty Lima a partir del testimonio de Teresa Céspedes, que narró su experiencia desde el diagnóstico hasta la superación de la enfermedad. Ese primer número marcó el tono de una velada de color, emoción y esperanza, dirigida a promover la prevención y la detección precoz de la enfermedad. No fue en vano esta reunión de diseño y color: el pasado 2024 fueron 37.682 las diagnosticadas de este cáncer.

La invitada especial de la noche ha sido Ágatha Ruiz de la Prada, que presentó un desfile lleno de color y vitalidad. «En el color hay un escape de la tristeza», señaló la diseñadora, para quien la alegría se expresa también a través de la moda. «Cuando una está malita, el mejor remedio es vestirse con color, porque también cura». Junto a ella desfiló la creadora cántabra Pilar Ibáñez, superviviente de cáncer de mama, con una colección protagonizada por mujeres reales. «Simbolizan la fuerza y la esperanza con la que todas las mujeres nos enfrentamos a las pruebas y a los resultados», destacó. En la gala también intervinieron varias supervivientes de la enfermedad como Marta Nalda y Sheila García y trasladaron sus testimonios de empoderamiento a los asistentes.

Entre las 75 mujeres, de distintas edades y profesiones que desfilaron, estuvieron la exconsejera Ana Belén Álvarez; la gerente de la Fundación Cántabra para la Salud, Marta Fernández Teijeiro; la concejala de Salud del Ayuntamiento de Santander, Zulema Gancedo; la subdirectora general de Urbanismo, Virginia Martínez; la concejala Concha González; la presidenta de la Alianza Francesa, Christina Lihme; la directora general de Profesorado de la Universidad de Cantabria, María Paz Zulueta; y la directora de la Fundación Enfermería Cantabria, Raquel Menezo, además de profesionales sanitarias, empresarias, periodistas e influencers.