Las 'Power Woman' suman estilo personal y esencia mexicana VIVIR LA MODA Tres blogueras cántabras viven con pasión en las redes cada reto 'fashion' que comparte este grupo de mujeres de tendencia

La moda no descansa y sus amantes están al día de las últimas tendencias. Por eso, hoy vamos a volver a hacernos eco de un nuevo reto de las 'Power Woman Style', el movimiento 'fashion' a nivel nacional que cuenta con tres cántabras entre sus integrantes. Esta vez interpretando un accesorio común con sus looks de verano. Se trata de un bolso, o mejor dicho de una bolsa, las llamadas «bolsas de mercado», que son un producto típico de la tradición mexicana y que este año se han convertido en objeto de deseo para las más fashionistas.

Realizadas en plástico, con dos asas pequeñas (generalmente dobles) para aguantar el peso y estampadas con colores vivos y motivos habituales de la cultura mexicana o en el caso de las que ellas muestran con parches de personajes de dibujos animados como 'Barrio Sésamo' y otros iconos. Desde Frida Khalo a la Virgen de Guadalupe, pasando por la Olivia de Popeye o los televisivos Coco y Elmo. ¡Son geniales!

Podemos ver estos bolsos en Instagram, como un referente de las más estilosas, porque son unas bolsas perfectas y muy cómodas para acompañar los looks de verano y muy vistosas y coloridas, como apetece que sean los complementos en esta estación. Está claro que destacarán por su originalidad y harán que nuestro 'outfit' gane puntos.

Este reto tiene unos cómplices, @casajuanas, firma asturiana especialista en complementos y prendas mexicanas y con la característica de ser un proyecto de «comercio justo». Aunque nada mejor que ver cómo interpretan estas bolsas a su medida este grupo de mujeres tan auténticas.

Gema de Luelmo

El estilismo de Gema (Cantabria, @gemabrujuladeestilo) está pensado para dar protagonismo al caftán con bordados en rojo y la bolsa con el parche de Olivia. Un 'total look' en blanco (top lencero y pantalón culotte), al que sobrepone un caftán largo y como calzado unas cuñas de esparto combinadas con piel. Mix de rojo y blanco con prendas especiales y con accesorios llenos de personalidad.

Nuria Sánchez

La propuesta de Nuria (Cáceres, @sindarlanota) pasa por un 'total look' en rojo con complementos a juego, que casan a la perfección con su bolsa. Un estilismo con mucha fuerza y mucho color que transmite energía… ¡siempre positiva!

Miren González

Miren (Bilbao, @mirengonzalezmendialdua) enfoca todo su look en la combinación de diferentes tipos de cuadritos vichy de tamaños y colores distintos. Un look muy atractivo, visualmente impactante y en el que el parche de su bolsa en tonos dorados redondea el conjunto, combinando con sus zapatillas doradas formando un look de diez.

Lola Coronel

Lola (Ciudad Real, @lolacoronelzapata) nos muestra una prenda fondo de armario, el «little black dress» o vestido negro. Un ejemplo de cómo estas preciosas bolsas casan perfectamente con un look elegante. Los complementos en dorado quedan genial con el resto del estilismo y las gafas le dan un toque retro, pero a la vez actual. ¡Guapísima, Lola!

Esther Manrique

Esther (Alcalá de Henares, @aisder) os enseña un look con una combinación que nunca falla: blanco y negro. Un look veraniego muy actual con toques de tejidos perforados que son tendencia, como el de su camisa y las pinceladas de color que consigue con su bolsa con el parche de Elmo.

Roser Vilarroya

Roser (Barcelona, @in_the_fifties) nos propone un 'maxi-dress' en estampado de pañuelo en tonos negros, grises y blancos. Un tejido liviano que aporta movimiento a su estilismo. Su bolsa da un toque de color al look. Un precioso look veraniego que potencia con el uso de complementos que ella sabe hacer de forma magistral.

María Navedo

María (Madrid, pero natural de Cantabria, @mnavedos_) ha realizado un look en el que combina diferentes tonos de azules y distintos estampados. Camiseta con dibujo, jeans y gabardina de verano en azules con toques amarillos que vemos también en el cinturón y en el pañuelo que lleva en el cuello. Unas zapatillas en dorado completan su propuesta. Un look cómodo para sus excursiones veraniegas, acompañada por su bolsa mexicana.

Asun Prieto

El look de Asun (Gijón, @asunportu) está compuesto por un bonito y femenino vestido negro de manga corta y con el bajo con un volante que aporta movimiento a la prenda. Lo ha combinado con cuñas de esparto en el mismo color, uno de los calzados más utilizados en verano por su estilo y comodidad. Como broche final su bolsa mexicana que le da al look un toque de color y diversión.

Carmen Basagoiti

Carmen (Cantabria, afincada en Madrid, @basagoiticarmen) nos muestra una interpretación de un look veraniego como es el caftán que nos acompaña a la playa y a la piscina al que le ha sumado accesorios en rojo y con su bolsa con el parche de Coco en rojo consigue un estilismo redondo.

Lola Rodríguez

El look de Lola (La Coruña, @lolarodriguezabelenda) está compuesto por un precioso vestido estampado de flores con un toque 'boho' que ella ha combinado con un pañuelo de rayas, realizando una mezcla de estampados muy chic. Collares largos, sandalias planas y gafas de sol son los accesorios que, junto a su bolsa mexicana, redondean un look de verano de diez.

María Ruiz

María (Sevilla, @marruiacu) nos enseña un look veraniego con prendas básicas cómo es el pantalón cargo y la camisa blanca que con la bolsa con el parche de Olivia suma puntos y consigue un estilismo moderno y actual con complementos diferentes y especiales. Destacar sus preciosas sandalias joya y el maravilloso paisaje que acompaña su foto.

Yolanda Sanz

Yolanda (Madrileña afincada en Barcelona, @elvestidordeyo) nos propone un look en rojo. Apuesta por un vestidito rojo, corto y con volantes que le va de maravilla a la bolsa mexicana con su corazón de lentejuelas. Un look alegre, vistoso y lleno de color que Yolanda lleva con mucho estilo.

Gloria Lada

Gloria (Oviedo, @sanbidubi) nos muestra otro estilismo en rojo, en este caso el vestido se alarga. Un maxi vestido que lleva con mules planos en color negro, una dosis de comodidad para patear la ciudad con estilo y lucir su bolsa. Gloria lleva también una medalla típica de origen mexicano. Y es que los complementos de esta tierra están siendo muy apreciados por las fashionistas y nuestra amiga los luce a la perfección.

Rosa Recoba

Rosa (Valencia, @mary_rec) nos propone un look muy femenino. Un vestido con escote camisero, volantes en la falda y ceñido con un cinturón en el siempre elegante azul marino. Cuñas en rojo, pañuelo en la coleta (tendencia absoluta) y su bolsa mexicana. Femenino, actual y muy chic.

Ana Gama

El estilismo de Ana (@anagamaanagama) es todo glamour y poderío. Con un sencillo vestido negro, pero mediante el uso de los complementos de forma adecuada y su saber estar hacen que la imagen que nos muestra sea muy atractiva y que irradie estilo.

Como os han mostrado las 'Power Woman Style', la tendencia de las bolsas mexicanas cada vez se ve más en Instagram y queda perfecta en cualquier estilismo que se adapte a tu esencia. Y tú, ¿te animas a hacerte con una de estas bolsas y compartilo en redes?

Podéis seguir a este grupo a la moda en sus perfiles personales de Instagram o con los hashtags #soy_powerwomanstyle o #retopowerwomanstyle. ¡Hasta su próximo reto!

