La primavera cántabra vestida de moda BRÚJULA DE ESTILO Comparto varios looks, incluso algunos con varias opciones, para que podáis inspiraros con las tendencias más actuales GEMA DE LUELMO Martes, 23 abril 2019, 18:26

¡Hola, de nuevo, lectores de Cantabria DModa! Estoy de vuelta para mostraros algunos de mis estilismos primaverales. He estado bastante liada por temas profesionales, entre ellos, la organización del Fashion Show de Cesine, del que tuvisteis noticias por aquí y pudisteis ver vídeos.

También he impartido recientemente una charla en el IES Alisal, organizada por el Ampa, en la que he querido que los jóvenes adolescentes sean conscientes de la importancia de cuidar la imagen. Porque la imagen no está formada sólo por el vestuario, sino también por la forma de movernos, de hablar y de comportarnos.

Posando en el IES Alisal, junto a Beatriz de Zen Esthetic. / DM

Está claro que los valores de una persona no radican en su vestuario, pero la imagen ayuda a causar una buena o mala impresión. Y, en algunas ocasiones, sólo tenemos una oportunidad para causar una buena impresión. En esta charla coincidí con Beatriz de Zen Esthetic, en la imagen, que ofreció un taller de maquillaje.

Y ahora, vamos con algunos de mis últimos looks. ¡Espero que os gusten!

¡Sí a las lentejuelas!

Los vestidos son un básico de entretiempo. Puedes llevarlos solos si el tiempo te lo permite o ponerte encima alguna prenda que abrigue más cómo la 'biker' de 'animal print' con la que le combino. Este en color naranja y de corte cruzado sienta fenomenal y favorece. Las aplicaciones de lentejuelas en un lado del vestido hacen que sea especial.

Vestido y chaqueta: Tienda local.

Bolso: Purificación García.

Rayas al cuadrado

Apuesto por una prenda diferente como este pantalón, que combina las rayas verticales y horizontales, con un tejido con caída, que aporta movimiento al estilismo.

Lo veremos en dos combinaciones. Una con 'blazer' azul marino con botones dorados. Una prenda básica de fondo de armario, combinada con un pañuelo de lunares y un bolsito artesanal, que son tendencia para esta próxima temporada.

La segunda opción es más sofisticada, un look que podrías utilizar para cualquier evento primaveral. Con 'blazer' roja 'oversize' y sombrero.

¿Cuál de las dos opciones se adapta más a ti?

'Blazer' rojo: Mango.

'Blazer' azul marino y bolso: Zara.

Pantalón, camisa y pañuelo de lunares: Tienda local.

Sombrero: Sfera.

Todo al 'color block'

En esta tercera composición os muestro dos formas de combinar otra de las tendencias de esta primavera, el denominado 'color block' o combinaciones de prendas en colores lisos e intensos.

Dos opciones con el mismo vestido largo. La primera con un abrigo de entretiempo verde, la segunda con una 'blazer' naranja intenso. En las dos propuestas acompaño los estilismos con un capazo artesanal que me encanta.

Vestido y 'blazer' naranja: Mango.

Abrigo verde: Top Shop.

Capazo: Mumicospain.

Abrigos al Sol

Los abrigos de verano en el Norte son una prenda que a la que se le saca mucho partido. A mí me gusta buscar algún abrigo diferente. El de las imágenes lo he combinado con falda pantalón en azul y blusa sedosa en verde. Los complementos aportan personalidad al look, como el collar y el bolso artesanos.

Pantalón y abrigo: Tienda local.

Blusa: Zara.

Bolso: Mumicospain.

Collar: Roxana Sardi.

Chaqueta ochentera

Y, en este último look, todo el protagonismo es para la chaqueta estampada en tonos flúor, que nos recuerda la estética de los años 80. Combinada con un vaquero que he customizado con unas plumas en el bajo.

Vaquero: Bimba y Lola.

Camiseta: Mango.

Bolso: Roxana Sardi.

Chaqueta: Tienda local.

Hasta aquí este post con tanto color, espero veros en dos semanas con más moda. Mientras tanto podéis seguirme en Instagram, Facebook y en mi blog 'Brújula de Estilo'.

Síguenos en: