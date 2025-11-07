El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Algunos de los participantes en el evento del año pasado. Luis Palomeque
Cantabria DModa

Setenta hombres ayudarán a visibilizar el cáncer de próstata en el 'Movember Festival'

Policías, guardias civiles, bomberos, enfermeros, médicos, veterinarios, empresarios, psicólogos, profesores y estudiantes mostrarán su faceta más comprometida el próximo 18 de noviembre en El Casino

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:49

Setenta hombres de entre 18 y 75 años participarán en las actividades programadas por la Asociación de Creadores de Cantabria con motivo de la celebración ... de 'Movember' para «concienciar sobre la salud masculina y combatir estereotipos sociales, generando una nueva visión para afrontar la enfermedad», explica el director del evento, José Luis Callejo. Policías, guardias civiles, bomberos, enfermeros, médicos, veterinarios, empresarios, psicólogos, profesores y estudiantes protagonizarán los espectáculos dirigidos por la bailarina y coreógrafa, Monty Lima, así como los desfiles de moda, de cuya puesta en escena se encargarán Lucila Fernández y Rosa Casuso. En total, setenta cántabros formarán parte activa de un multitudinario evento cultural de participación ciudadana y concienciación social para cambiar la percepción de la salud de los hombres y promover una sociedad más consciente, respetuosa y comprometida.

