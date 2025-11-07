Setenta hombres ayudarán a visibilizar el cáncer de próstata en el 'Movember Festival'

Setenta hombres de entre 18 y 75 años participarán en las actividades programadas por la Asociación de Creadores de Cantabria con motivo de la celebración ... de 'Movember' para «concienciar sobre la salud masculina y combatir estereotipos sociales, generando una nueva visión para afrontar la enfermedad», explica el director del evento, José Luis Callejo. Policías, guardias civiles, bomberos, enfermeros, médicos, veterinarios, empresarios, psicólogos, profesores y estudiantes protagonizarán los espectáculos dirigidos por la bailarina y coreógrafa, Monty Lima, así como los desfiles de moda, de cuya puesta en escena se encargarán Lucila Fernández y Rosa Casuso. En total, setenta cántabros formarán parte activa de un multitudinario evento cultural de participación ciudadana y concienciación social para cambiar la percepción de la salud de los hombres y promover una sociedad más consciente, respetuosa y comprometida.

La cita será el próximo 18 de noviembre, a las 19:00, en el Gran Casino Sardinero. El 'Movember Festival' es un evento cultural con impacto social organizado por la Asociación de Creadores de Cantabria y Apemecac en colaboración con la Sociedad Cántabra de Urología (SCU).

Un año más, el diseñador manchego, Félix Ramiro, será el invitado de una gala en la que se presentarán sus colecciones de sastrería a medida, desde trajes ejecutivos, hasta chaqués y propuestas para las ocasiones más especiales. Será un gran desfile de moda masculina con modelos reales, hombres de distintas edades y profesiones en una pasarela de trajes de novio, fiesta y ceremonia de Félix Ramiro. También se mostrarán los diseños de su colección 'Embrujo', presentada en la última edición de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid el pasado mes de septiembre.

Esta cita anual enmarcada dentro del movimiento 'Movember' tiene como objetivo promover un cambio de mentalidad y eliminar tabúes sociales ante el cáncer de próstata, el cáncer de testiculos, la depresión y el suicidio. Es una iniciativa conjunta de la Sociedad Cántabra de Urología y la Asociación de Creadores, promovida por el jefe de Sección del Servicio de Urología de Valdecilla, Mario Domínguez.

Pretende también concienciar sobre la importancia de la detección precoz del cáncer de próstata, el más frecuente entre los hombres y la tercera causa de muerte. Uno de cada cuatro lo padecerá a lo largo de su vida, el 25% de la población masculina, lo que lo convierte en uno de los cánceres de mayor impacto sociosanitario de nuestro país, que apremia la implantación de un programa de cribado como en el caso del cáncer de mama.

Según el jefe del Servicio de Urología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, José Luis Gutiérrez, «en España, se diagnostican 35.000 cánceres de prostata al año y mueren 6.000 pacientes, el reto actual es el diagnóstico precoz de los clinicamente significativos y evitar el sobrediagnóstico y sobretratamiento, que aproximadamente sufren un tercio de los pacientes».

Por otro lado, el cáncer testicular es un tumor muy poco frecuente, pero el más común para los más jóvenes de 15 a 35 años. La franja de los 20 a los 40 años es la más afectada, con un incremento en su indicidencia en lás últimas décadas. Su evolución natural conlleva el fallecimiento del 85% de los enfermos en el transcurso de 2 a 5 años, por lo que la clave está en el diagnóstico precoz mediante la exploración física.

Para adquirir las entradas

Las entradas, que tienen un precio de 20 euros, pueden adquirirse en los puntos de venta de los comercios de Santander Corsetería Amada Lois, Sandra Alonso Moda Personal, María Jesús Gil Joyas y DiKsí by Amaya Bezanilla, así como en Grupo Difusión de Torrelavega. También se podrán comprar el mismo día en el Gran Casino Sardinero. Tras el evento, el Grupo Riojano servirá un vino español en la Terraza del Casino, con una degustación de productos artesanales de La Ermita.