Los sombreros de la santanderina María José Pereda de Castro llenan de estilo el verano en Cantabria

La presentación de la campaña de prevención contra el cáncer de piel para este verano de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) '¡Protégete del sol, protege tu Salud!' congregó a más de un centenar de personas en la terraza del Carpe Diem Lounge Bar, uno de los locales de moda más frecuentados de la céntrica plaza Baldomero Iglesias de Torrelavega.

Durante el acto, organizado por la Comisión de Eventos de la AECC y Apemecac en colaboración con el Ayuntamiento de Torrelavega, se presentó también la nueva colección Primavera-Verano 2019 de la sombrerera María José Pereda de Castro. La creadora, responsable de la firma cántabra 'My Josefin', contó con el conocido cantante y actor Jimmy Barnatán como invitado especial de esta velada solidaria centrada en la prevención del cáncer de piel, amenizada por los dj's, Rubén Lastra y Óscar Orcaray, de 'Amazing Deejays'.

Galería. Instantes del evento y de los diseños presentados. / MY JOSEFIN

Y es que la exposición inadecuada al sol puede causar alteraciones en nuestra piel y ocasionar graves enfermedades. Por eso y, siguiendo las recomendaciones de la AECC, es tan importante protegerse de las radiaciones solares, no solo en verano, sino también el resto del año. Así, numerosos rostros conocidos del mundo de la moda y la imagen de Cantabria no dudaron en sumarse a la campaña de protección solar, luciendo los sorprendentes diseños de 'My Josefin'. Se trata de piezas únicas y artesanales, que van desde pamelas, viseras y parasoles para las mañanas hasta chisteras, 'pork pies', 'pill box' y sombreros para las tardes y noches estivales.

Realizados con «materiales frescos y ligeros, más apropiados para el calor, como la rafia, la paja natural o el parasisal», según contó su propia creadora, que también asegura que todos ellos están concebidos «respetando la funcionalidad y su carácter de protección del sol». La santanderina apuesta por una amplia gama de colores; rojos, naranjas, verdes y azules intensos para la mañana; negro en los diseños para las tardes y noches de verano, «combinado con aplicaciones y plumas que los hacen más coloridos, porque de noche no todos los gatos son pardos», afirma, siempre irónica, María José Pereda de Castro.

María José Pereda de Castro posa con una de sus creaciones. / MY JOSEFIN

Algunos de los que se colocaron los apreciados 'My Josefin' fueron la directora de Marketing, Comunicación y Relaciones Externas del Gran Casino Sardinero, Pilar Alonso; Jimmy Barnatán; el experto en comunicación de Moda y Tendencias José Luis Callejo; la poeta Dori Campos; la modelo, diseñadora y empresaria Laura Cosmea; la concejala del Ayuntamiento de Torrelavega Ana González; la ingeniera, bailarina y modelo Lucía Gutiérrez; la trabajadora social, bailarina y modelo Ana Monar; la bailarina y coreógrafa Sofía Palencia, y la periodista y escritora Rosa Pereda.

También hicieron gala de sombrero la vicepresidenta de la AECC, Ana Barca; la profesora de la Universidad de Cantabria María Luz Fernández; la médico adjunta del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Valdecilla Ana García; la enfermera Raquel Menezo; María Luz Cruz y Raquel Cuadrillero, del Servicio Cántabro de Salud, así como Silvia Cuadrillero y Eva Martín, entre otras.

Grupo de representantes de la comisión de eventos de la AEEC en Cantabria. / VICENTE MACHO

En el evento también estuvieron presentes los concejales de Torrelavega Marta Fernández-Teijeiro y Miguel Ángel Vargas; el presidente de la Cámara de Comercio, José Payno; el presidente de Apemecac, Miguel Rincón; y el director de Enfermería de Atención de Primaria de Cantabria, Ángel Fernández. También estuvo representado el ámbito sanitario con Mar Campo; Soraya Cabrero; Ángela Fernández o Miguel Fuentes. La fotógrafa Martha Bravo; el pintor y escultor Nicolae Scaterman, y el diseñador Sergio Cantolla también se sumaron al evento.

Tampoco quisieron perderse la cita también Pedro Luis Alonso; Ana Paula Bravo; Óscar Bravo; Maite De Noguera; Raquel Domínguez; Jesús García; Amparo González;Charo Ibáñez; Andrea Llama; Tuli De Mateo; Cristina Miguel; Menchu Moral; Milagros Oliva; Mary Puente; Justo Quintanilla; Toni Ruiz y Santiago Zuloaga. Además de por su vicepresidenta, la AECC estuvo representada por José Francisco Díaz, Miguel Rincón y José Luis Valdezáte, de la junta directiva autonómica, y la gerente, Celia García-Horta. Por parte de la Comisión de Eventos, estuvieron presentes José Luis Callejo; María Luz Fernández; Sergio García De Noguera; Raquel Menezo y Pedro López, jefe de relaciones Públicas de El Diario Montañés. Y de la junta local de Torrelavega de la asociación, Esperanza Aguilera; Elvira Andrea; Esperanza Camino; Ángeles Castillo; Isabel Domínguez; Jesús Fernández; Rafa Fernández, Covadonga Gándara y Pilar Pacheco.

Varias de las asistentes con sus modelos de sombrero. / CHARO IBÁÑEZ

Síguenos en: