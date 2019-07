Cómo sorprender con estilo en los eventos de Cantabria

Verano, calor, eventos. Una suma que no siempre es fácil, más cuando se te juntan varios compromisos y no sabes con qué estilismo acertar. A veces intentas rescatar looks de otros años, pero las tendencias se imponen y el miedo a coincidir con una réplica en la fiesta puede torturarte. Hoy en Cantabria DModa nos asomamos a una sesión fotográfica muy especial, firmada por Marta Tormos, quien ha querido plasmar en localizaciones naturales varias inspiraciones muy actuales.

Si tienes una boda o cualquier evento estarás perfecta apostando por bloques de color. Desde el sempiterno negro, con el que siempre aciertas y sabes que estiliza la figura, a tonos más pastel o buenos recursos como el 'nude'. Sin duda, los toques atrevidos se premian y suman 'likes' si lo tuyo son las redes sociales, con opciones como el mostaza que da mucho juego y asegura personalidad. Puedes optar por vestido, más marcado o con una contundente abertura frontal para presumir de piernas, o bien un mono. Opción más cómoda y que no resta elegancia, en algunos casos, todo lo contrario. Se imponen las siluetas cruzadas y los escotes pronunciados. Decide qué parte de ti quieres realzar y encontrarás la suma de prendas correcta para lucir única.

Galería. Imágenes de la sesión con looks a la última. / MARTA TORMOS

En términos de peluquería y maquillaje puedes jugar con tus facciones y romper con lo establecido en cuanto a tu imagen habitual. Se impone el efecto mojado en contraste con melenas largas y con ondas más o menos marcas, según tu esencia. Si te decides por un recogido las trenzas siguen reinterpretándose y cuanto más altos y contundentes, mejor. En modo 'make-up' piensa si quieres resaltar pómulo y exagera sin límites o eres más de enmarcar una mirada potente. Los labios muy naturales con tonos rosas con un toque de 'gloss' de brillo siempre suman.

Lo importante es que seas tú y encuentres ese estilismo que te defina, que sepas defender y con el que te sientas segura. Importante que puedas verte en fotos y gustarte pase el tiempo que pase.

Créditos

Modelo: Raquel López Labiano.

Prendas: Punto y Aparte.

Peluquería: Diego Lainz Cagigas.

Maquillaje: Marta Tormos.

Fotografía: Marta Tormos.

