Las tendencias de primavera conquistan Cantabria BRÚJULA DE ESTILO Color y contrastes se apoderan de variados estilismos muy versátiles y perfectos para lucir con personalidad GEMA DE LUELMO Martes, 21 mayo 2019, 18:59

¡Hola, de nuevo! Volvemos a hablar de moda y en esta ocasión os traigo estilismos plenamente primaverales, en los que están expuestas diferentes tendencias de esta temporada y mi versión de ellas.

Look en verde

Un estilismo formado por un pantalón extra ancho de estampado de cachemire y tejido sedoso acompañado de la eterna chaqueta de 'tweed' (estilo Chanel) en verde. Como complemento a destacar, el collar grande de eslabones. Comodidad y color para un look de trabajo o para salir el fin de semana.

Chaqueta, camiseta y pantalón: Zara.

Collar: Amor Complementos.

Todas las flores

Un pantalón de flores y una camisa de satén en verde. La camisa por fuera le da un aire informal al look. En este caso, lo combino con zapatos azules y un bolso de mano con estampado geométrico. ¡Todas las combinaciones son válidas mientras tengan armonía!

Camisa y zapatos: Zara.

Pantalón: Tienda Local.

Bolso: MartinaK.

Sí al rojo

Un traje de pantalón rojo que habéis podido ver por aquí en mis looks del pasado otoño. En esta ocasión lo puedo llevar 'a cuerpo', combinado con una camiseta de mi amiga la diseñadora Ka Kun Elosua (Kunkun). Como complemento, una bolsa grande con flores bordadas. Este año veremos bolsas de ese estilo acompañando nuestros estilismos.

Traje y bolso: Mango.

Camiseta: Kun Kun.

Viste en camel

Apuesto por un traje camel, realizado en un tejido sintético que se parece a la seda por su efecto, pero con más cuerpo, el tencel. Un traje que es un fondo de armario. Perfecto para ir a trabajar. Lo he combinado con una camisa blanca de encaje y un pañuelo estampado para dar color al look. Bolso azul celeste, de piel, artesano redondea este look.

Traje: Mango.

Blusa: Zara.

Pañuelo: Tienda Local.

Bolso: Entre hierro y trece.

Dos piezas de rayas

Este look está compuesto por dos piezas, camiseta y falda larga plisada, con un estampado de rayas en colores cálidos y de tejido con lurex. Un look válido para los días frescos con una chaqueta de 'tweed' larga o a cuerpo los días de más calor. Y apostando por el amarillo lo combino con bolso y zapatos de ese luminoso color.

Conjunto de dos piezas: Tienda Local.

Zapatos: Zara.

Bolso: Purificación García.

Una prenda y dos looks

Las prendas de crochet también son tendencia esta temporada, os muestro un abrigo con dos combinaciones. Con un pantalón ancho amarillo y una camiseta con mensaje o combinado con un vestido largo también de crochet jugando con los mismos colores y estampado parecido al del abrigo.

Abrigo, vestido de crochet, pantalón amarillo: Zara.

Bolso: Purificación García.

Camiseta: Poète.

Un look para un evento

Por último, os he querido mostrar un look apropiado para algún evento que podáis tener estos días. Una falda de encaje con volantes, un tejido delicado para una falda romántica que he combinado con una camisa blanca. Los accesorios son un cinturón con un lazo y un bolso tipo caja en negro y los zapatos en nude. Unos pendientes barrocos completan este estilismo.

Falda, bolso y zapatos: Zara.

Camisa: Massimo Dutti.

Cinturón: Escorpión.

¡Que la moda es infinita, no podemos olvidarlo! En dos semanas compartiré mi personal visión del estilo. Mientras tanto, podéis seguirme en Instagram, Facebook y en mi blog, 'Brújula de Estilo'. ¡Disfrutad de vuestros armarios!

