Tres vestidos 'low-cost' que querrás en tu armario
VIRGINIA MELCHOR Domingo, 26 mayo 2019, 13:57

Los vestidos son como las flores, no se entiende la primavera sin ellos. Con la llegada del buen tiempo, las firmas 'low cost' se encargan de lanzar diseños de todo tipo, con distintos estampados, largura o tejidos. Eso sí, sin descuidar aquellos más cómodos y versátiles, capaces de solucionar un look en segundos. Con las altas temperaturas apetece lucir modelos holgados y frescos que se puedan llevar con sandalias planas o con taconazos. Aquí tres opciones muy ponibles que triunfan tanto en el 'street style' como en las redes sociales:

Un vestido con 'print' de leopardo muy favorecedor

Este vestido de leopardo de manga corta está causando furor en Instagram. Se trata de un diseño cómodo y muy versátil, perfecto para looks de día y de noche, ya que se puede combinar desde con unos zapatos de tacón hasta con unas sandalias planas o unas deportivas. No hay 'influencer' que no lo haya incluido en su armario y haya colgado después una fotografía con el modelito en las redes sociales.

Cada 'instagramer' lo luce a su estilo: una con bolso marrón y botas camperas negras, otra con gorro y botas tipo Dr Martens, otra con zapatos 'mule'... y hay hasta quien remata el look con unas zapatillas Vans para darle un aire más desenfadado. Las opciones que permite este diseño de Oysho son infinitas. Además, tiene tres puntos a favor que lo convierten en irresistible: su escote en 'V', muy favorecedor; su apertura frontal, porque los botones no llegan hasta abajo, lo que permite lucir piernas bronceadas este verano; y su precio, cuesta 35,99 €.

Tres 'influencers' y tres formas de llevar un mismo vestido.

Un vestido sencillo y muy versátil

«No tiene nada y lo tiene todo». Es la máxima que encaja a la perfección con este vestido corto de escote en pico de Zara. Un modelo sencillo que ofrece una gran versatilidad, porque admite todo tipo de calzado y de prenda de abrigo. Se puede llevar con sandalias planas, alpargatas, cuñas, deportivas... Y lo mismo ocurre con las cazadoras, combina con opciones vaqueras o incluso de cuero configurando cada día un estilismo diferente. Además, la cintura elástica con lazada ofrece la posibilidad de ceñirlo o lucirlo menos ajustado. Por 29,90 euros, esta prenda promete solucionar todo tipo de estilismos sin esfuerzo. Los colores son otro de sus puntos clave, está disponible en amarillo claro, en crema y en rosa palo, tonos muy primaverales.

Un vestido verde de largo 'midi' que es un éxito

Otro diseño viral que está por todas partes es este vestido verde 'midi' de la nueva colección de Oysho. Un modelo que también reúne todos los ingredientes para ser un exitazo esta primavera: un color que resalta la piel bronceada, un escote en 'V' muy favorecedor y un precio bastante aceptable, cuesta 35,99 €. Lo mismo se puede llevar al trabajo con zapato plano que a una boda con unas sandalias de tacón doradas. Además, el detalle del cinturón permite marcar cintura y la manga francesa es perfecta para quienes prefieren disimular sus brazos.

