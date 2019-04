El viaje de los patrones a las palabras de Adolfo Domínguez 05:44 Adolfo Domínguez posa ante el Palacio de La Magdalena. / ROBERTO RUIZ VIVIR LA MODA El modisto presenta esta miércoles en la Librería Gil su primera novela, 'Juan Griego', reescrita durante treinta años SERGIO SAINZ Miércoles, 3 abril 2019, 07:17

De la costura a las páginas. Un viaje el de Adolfo Domínguez que, en realidad, ha sido una historia compartida. Porque este miércoles, a las 19.00 horas, el diseñador presenta en la Librería Gil 'Juan Griego', una historia que ha reescrito durante treinta años, mientras su nombre era un referente de la moda española. El gallego habla con pasión de esta novela, como lo hace de Santander, una ciudad que ha querido visitar con calma, para pasear y recordar. Porque no olvida que en los ochenta impartió un curso en el Palacio de La Magdalena, localización de una charla en la que evidencia su inconfundible estilo. Llenando sus respuestas de anécdotas y demostrando una sencillez fiel a los patrones que le han otorgado el reconocimiento como creador.

–¿El nombre como diseñador pesa o ayuda para abrirse paso en el mercado literario?

–Estoy convencido de que no ayuda a nadie. La novela salió en noviembre y resulta sorprendente. He pasado más de treinta años escribiendo, toda una vida. Ha sido una reescritura intensa, porque sólo con tenacidad se llega al centro de las cosas y lo hice pasado todo este tiempo.

–En algún momento se planteó publicar bajo pseudónimo.

–No, porque no hubiera tenido sentido, quizá como treta de marketing.

–¿Cómo ha gestionado la intensa labor de corrección en estos años?

–He tenido dos grandes correctoras: mi hija Tiziana, que es buenísima y me dio de palos cuando me dijo «¡Me aburres letalmente, papá!» y Susana Prieto Mori, mi editora. Aunque el producto final es fruto de una escritura personal, ahí sí que no delegué nada.

El modisto presenta su primera novela, 'Juan Griego'. / ROBERTO RUIZ

–Su novela cuenta una vida muy azarosa del protagonista, ¿hay mucho suyo en este 'Juan Griego'?

–Como las grandes novelas que suceden en tiempos de conflicto, los que no deseas para tus hijos. Ahí es cuando se capta la condición humana, de lo más mezquino a lo más sublime. Diría que estoy detrás de todos los personajes y los defendí fieramente, hasta los más nimios. Aunque he de reconocer que los que más me encantan son los femeninos.

–Los lectores destacan que uno de sus puntos fuertes es la capacidad de trasladar al lector a la historia. Como narrador, ¿cuáles han sido sus referentes?

–A nivel inconsciente El Quijote y Shakespeare, aunque también Juan Rulfo. Dicen que describo con pinceladas emocionales e incorporo mucho diálogo. Sinceramente, escribo poéticamente o no escribo. Me identifico con el romancero medieval. Empleo pocas metáforas y mi estilo es muy conciso, nada barroco. Me identifico con la mejor poesía de Lope de Vega y la escritura sencilla de los principios del castellano.

–¿Compartía sesiones de bocetos de moda y revisiones de páginas?

–Sí, escribí a lo largo de toda mi vida. La novela tiene 730 páginas, pero llegó a las 2.000 o 3.000, pulí muchísimo. Aproveché los tiempos, desde aeropuertos, aviones, trenes, cuando me quedaba descolgado escribía. Con lo cansado que es ser empresario, escribir me recargaba las baterías. Necesito escribir desde adolescente, me quedé agarrado a los libros cuando fui bibliotecario.

«No sé si la Reina Letizia ha leído la novela, no tengo ni idea. Aunque lo supiera tampoco lo diría».

–Hablan de usted como clásico en la moda española, pero ya también en el plano literario.

–No me da vértigo. En realidad, las palabras las han dicho otros, sino no me atrevería. Me emocionó que Luis García Montero dijera de mi novela que era un monumento literario. Ya no necesito más críticas después de esa frase. Hasta el momento que la publiqué sentí una profunda incertidumbre, porque la emoción esencial del ser humano es el miedo.

–La reina Letizia es una ávida lectora, ¿sabe si se ha sumergido en su obra?

–No lo sé, no tengo ni idea. Aunque lo supiera tampoco lo diría, ante una Reina yo no pongo nada en su boca.

–El Palacio de La Magdalena resultaría perfecto para inspirarle nuevas historias.

–Sí, como Santander, que es una ciudad bellísima e inspiradora. Una de las más bonitas del mundo. La bahía es espléndida, irrepetible. Comparable a Lisboa u Oporto. Es pequeña y bonita. Muy cuca.

–Se habla de la elegancia de Santander, ¿en su opinión cumplimos las expectativas?

–Sí, totalmente. Aunque me apasiona el Sur, me quedo con cómo se viste en el Norte.

Domínguez se declara enamorado de Santander. / ROBERTO RUIZ

–¿Nos obsesionan las tendencias?

–A mí, no. Hay gente obsesionada. Diría que la tendencia es cosa de adolescentes. A medida que creces te preocupa el estilo, la belleza, lo que queda después de la tendencia.

–En moda corremos peligro de uniformidad, ¿dónde queda el criterio personal y el estilo?

–No creo que haya un problema de variedad. La naturaleza y los seres humanos somos muy variados. El estilo es justo la ecuación debajo de la variedad. Hay gente con mucho estilo y otra que no lo tiene. Unos nacen y otros se hacen. No pasa nada, es algo natural.

–Sus diseños tienen un estilo, una coherencia. Vemos un Adolfo Domínguez y lo identificamos, ¿cómo lo ha logrado?

–Es producto de un pacto. Yo sería mucho más esencialista y Balenciaga. Creo que he logrado transmitir a mi equipo que busque lo esencial, la materia. No es necesario añadir muchas cosas, en vez de cuatro, dos cremalleras. Porque la sencillez es el último peldaño en la difícil escalera de la belleza. Aunque admiro cualquier cosa bien hecha.

«La sencillez es el último peldaño en la difícil escalera de la belleza».

–Las redes sociales, ¿son una oportunidad o un abismo?

–Me cogió demasiado mayor, no podría haberme dedicado tantos años a dirigir una empresa, escribir y estar en las redes, eso queda en manos de otros. Yo, al contrario, no tengo tiempo. Me intento aislar lo más posible.

–Existen pocas oportunidades para diseñadores emergentes. Un consejo para las nuevas generaciones.

–La vida es complicada. Hay que escoger algo que te guste y luego ser tenaz, pero también tener cintura y si no ves que te asegure un futuro. En mi caso, estudié Cine en París, pero me torcí profesionalmente. Eso sí, mantuve siempre la voluntad de hacer algo en el mundo del arte. A los jóvenes les aconsejo que con tenacidad se llega al centro de las cosas, pero si les da el pálpito que no duden en hacer otra cosa. Aunque el tiempo me ha demostrado que si dedicas con tiempo a un propósito, todo es posible.

