Aprende a cocinar galletas caseras para perros DMASCOTAS Grandes, pequeñas, con formas de hueso o corazón, de colores… Pero, ¿conocemos los ingredientes de los aperitivos que les damos a nuestros amigos de cuatro patas? RAQUEL TENORIO Sábado, 8 diciembre 2018, 09:22

La alimentación actual de nuestras mascotas y, sobre todo, los premios y chucherías que les ofrecemos, están compuestos por numerosos aditivos, colorantes, conservantes y por un desequilibrado aporte de hidratos de carbono, azúcares y sales. Además, su alimentación se complica en el caso de alergias o intolerancias a diferentes alimentos.

A veces, ellos tampoco nos lo ponen fácil. Un pienso que les encantaba, de repente, no quiere ni olerlo. Hacemos el esfuerzo de comprar un alimento seco de buena calidad y no les gusta. Sin embargo, no dejan ni las migas del pienso de peor calidad del mercado, enriquecidos con atractivos aromas artificiales.

Muchas veces, no nos damos cuenta de las necesidades de nuestros animales de compañía. Y por desconocimiento, o pereza, estamos favoreciendo, sin darnos cuenta, a que se produzcan enfermedades o problemas, que a la larga, nos costará más en disgustos y gastos veterinarios. Por lo que debemos procurarles una alimentación saludable desde un principio.

Problemas del sistema inmunitario, cardiacos, óseos y de diferentes órganos como hígado o los riñones están derivados de alimentaciones deficientes o, en muchos otros casos, excesivas. Hay que tener en cuenta varios factores importantes en su alimentación:

-La actividad física.

-La raza.

-La edad.

-Alguna posible patología.

Las galletas caseras pueden contribuir con esta alimentación saludable para abrir el apetito a perros mayores que con los años se vuelven inapetentes, por ejemplo. O ser el recurso perfecto para que nuestra mascota no se sienta pesada en las estaciones más calurosas.

Lo principal a la hora de cocinar para nuestros perros es conocer qué alimentos son perjudiciales y cuales están permitidos. De este modo, evitaremos siempre la harina de trigo y de maíz. En su lugar, usaremos harina de avena o de arroz. La levadura debe quedar descartada. Incluiremos una carne para aportar proteína o un pescado para, además, obtener las propiedades de los ácidos grasos. Sumaremos una hortaliza o una legumbre, como la zanahoria o los guisantes.

Frutas como la manzana y el plátano son también alimentos permitidos y con muchas propiedades beneficiosas para nuestras mascotas. Si decidimos incluir un yogurt en nuestras galletas debemos asegurarnos de que sea natural y sin lactosa. Ya que los perros no cuentan con una enzima llamada lactasa que se encarga de descomponer la lactosa, y por tanto, se pueden producir trastornos intestinales y diarreas.

Os proponemos una receta con pescado muy fácil de preparar y con éxito asegurado:

Ingredientes

-100 gramos de harina de avena.

-100 gramos de salmón.

-50 gramos de huevo batido.

-25 gramos de manzana.

Paso a paso

-Mezclamos la harina de avena (la puedes encontrar en cualquier supermercado), junto con el salmón muy picado y la manzana rallada, hasta dejar una masa homogénea.

-La trabajamos y estiramos con ayuda de un rodillo.

-Usamos un cortador para hacer la forma de las galletas.

-Cocemos en el horno durante 25 minutos a 160ºC y listo.

Se pueden hacer distintas variantes de esta misma receta: en vez de salmón puedes usar pollo, o en vez de manzana, plátano. Sólo hay que tener en cuenta utilizar productos aptos para alimentación canina.

Consejos

✓Tip1: las galletas caseras es mejor no conservarlas más de 6 días y siempre bien cerradas y refrigeradas. Puedes congelar parte de las galletas antes de hornearlas y guardarlas para una segunda tanda.

✓Tip2: rompe la galleta cuando se la des a probar a tu perro. Así se desprenderán los olores naturales de los ingredientes que por el horneado han podido quedar minimizados.

Te animamos a cocinar para tu mascota porque, además de ser saludable… ¡es divertido!

Si tienes alguna historia que contarnos, recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico dmascotas@cantabriadmoda.com.

Nos leemos el próximo sábado con más información sobre nuestros amigos de cuatro patas.

Hasta entonces, ¡feliz fin de semana!

Síguenos en: