Torrelavega abre el telón a los más pequeños PLANES EN FAMILIA El Teatro Concha Espina ofrece varios espectáculos familiares durante el mes de noviembre SAMIRA HIDALGO Castro Urdiales Viernes, 9 noviembre 2018, 08:05

¡Hola, lectores de Cantabria DModa!

Esta semana os traigo un plan muy especial para compartir en familia y adecuado para los fines de semana de otoño, para estos días en los que anochece antes y los días se vuelven más fríos. Os propongo pasar un día a la semana al abrigo del Teatro Concha Espina, situado en Torrelavega, concretamente en la Calle Pedro Alonso Revuelta. Allí, se vienen representando desde el mes de octubre varios espectáculos dirigidos a diferentes públicos: Infantil y familiar y juvenil y adulto, dentro del ciclo de teatro 'Escena de Cantabria'.

Si el domingo 28 de octubre, los peques pudieron disfrutar de 'Hansel y Gretel', a cargo de la compañía 'Arte en Escena', este domingo, 11 de noviembre, a las 12.00 horas, los asistentes se sumergirán en la obra 'Los Viajes de Petit', de Miriñaque Teatro. Tal y como indicó la creadora y directora de este espectáculo, Blanca del Barrio, «se trata de un espectáculo para niños a partir de tres años, por lo que es una obra familiar. Lo que van a ver es un teatro de objetos y de imágenes en la que el texto no es una parte principal y todo gira en torno a los cuatro elementos».

'Los Viajes de Petit', una obra de la compañía Miriñaque Teatro.

«Petit es un niño pequeño y los niños, a través de la identificación con este pequeño personaje, van a poder viajar a través de los cuatro elementos e identificar cada uno con alguna parte interior de ellos mismos. Todo empieza por la noche, cuando los niños se van a dormir y comienza una retahíla de cosas imposibles: Un vaso de agua, no me cierres la puerta, cierra el armario, deja un poquito de luz, este miedo que tenemos todos al abandono, un miedo universal que, aunque seamos mayores o pequeños, tenemos. A través del sueño, y afrontar el miedo, Petit empieza a crecer», explicó la directora.

De ahí parten los sueños que Petit va a vivir durante la noche, atravesando el fuego, que es el miedo a la destrucción; el aire, que es la libertad, el mar, y la tierra, que es la germinación. «Iremos provocando imágenes, una detrás de otra, que van entrecortadas con pequeñas narraciones de cuentos clásicos», adelantó del Barrio. De este modo, el aire será un extracto de 'El patito feo'; el mar un extracto de 'La Sirenita'; la tierra de 'Hansel y Gretel'. Además, la directora de este espectáculo quiso animar a las familias a asistir a esta obra, ya que «es importante para los niños que sus padres vayan con ellos».

«Se van a ver delante de un espectáculo cuyo mensaje no está destinado únicamente a los niños, si no que los padres van a tener una percepción de adulto, de su niño interior. Por ello, es bonito compartirlo juntos», indicó la directora, añadiendo, acerca de lo que aporta el teatro a los niños que «hay que crear públicos y asistir al teatro con el amor de ver una cosa irrepetible, ya que cada espectáculo es distinto. No es como un video o una peli que te la pones cuando quieres y la puedes interrumpir. Nosotros defendemos este acto único de la representación», concluyó.

Los más pequeños disfrutarán con esta obra, también dirigida a los padres.

Danza de lo cotidiano

Una semana más tarde, el domingo 18 de noviembre, a las 17.00 horas, la Compañía Cristina Arce llenara el escenario del teatro de movimiento, gracias a sus coreografías. Este espectáculo de danza, en el que participan seis bailarinas, tiene como base la danza contemporánea, aunque, según explicó la propia directora, Cristina Arce, «también tiene fragmentos de danza neoclásica en la que se mezclan rasgos contemporáneos y clásicos». Sobre su espectáculo, Arce aseguró que «al tratarse de danza contemporánea llega a más público, porque es más expresiva y cuenta cosas cotidianas, concretamente el ciclo de la vida, la evolución del ser humano desde que nace hasta que muere, comparándolo con una espiral».

«Para mi no es un mensaje triste, es optimista, porque no hay un final trágico, si no que desde el nacimiento hay transiciones y un desarrollo de la vida hasta llegar al declive del cuerpo, que es cuando tenemos más experiencia en todos los sentidos, por ello surge un nuevo comienzo y todo vuelve a renacer», adelantó Arce, de su espectáculo dividido en varias escenas y apto para los niños ya que, tal y como contó la artista, «son muchas escenas, y hay muchísimos cambios de vestuario». Los pequeños podrán disfrutar de escenas dinámicas alternadas con otras más tranquilas, algo que les permite concentrarse, «no perder el hilo y captar su atención», sobre todo al principio, ya que «pueden sentirse identificados en algunas cosas».

La danza también llenará el escenario del Concha Espina. / Belén de Benito

Un show 'Wooow'

La magia y el humor llegará al escenario el domingo 25 de noviembre de la mano de Nando Caneca y su espectáculo 'Wooow', una representación apta para niños «desde niños de tres años hasta la tercera y cuarta edad», según señaló Fernando Ateca, creador y director de este espectáculo.

'Wooow' es un espectáculo que mezcla varias disciplinas. De este modo y en un contexto cómico de clown, el circo; la magia; el mimo; la improvisación y la participación del público serán los ingredientes con los que se cocinará esta representación enriquecedora emocionalmente: «Lo que van a ver despierta emociones y a cada uno le toca su tecla. Hay gente que simplemente se entretiene, pero otros que se emocionan», aseguró Ateca, añadiendo que «puede asistir toda la familia porque les va a gustar a todos, desde los niños hasta los abuelos por igual, porque es un espectáculo donde la gente ríe, y la risa es necesaria en estos momentos de la historia».

Con 'Wooow', el artista pretende generar sensaciones y emociones sin utilizar las palabras en el entorno del teatro. «Es necesario que los pequeños vayan a ver espectáculos, porque estamos inmersos en la tecnología y las relaciones a distancia y los espectáculos unifican porque va gente, se sienta junta y disfrutan por igual de algo que están viendo y salen de las pantallas que tanto atrapa, sobre todo a las nuevas generaciones», reflexionó el director, añadiendo que este espectáculo, «más que merecer la pena, merece la alegría».

¿Os animáis a asistir a alguno de estos espectáculos? Seguramente no sabréis cual elegir, por eso os animo a que vayáis a todos, al precio de tres euros la entrada. El teatro tiene que estar más que nunca ligado a los niños y los niños al teatro, a la cultura, a la libertad y a lo que ello representa.

Animaros a escribir algún comentario. ¡Nos leemos la próxima semana!