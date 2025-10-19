El truco o trato más terrorífico en Cantabria

Kevin Barquín Santander Domingo, 19 de octubre 2025, 07:41 Comenta Compartir

El 31 de octubre ya está a la vuelta de la esquina y en las calles de Santander empiezan a aparecer telarañas falsas en los escaparates, calabazas desdentadas con sonrisa torcida y trajes de esqueletos o vampiros que parecen observar desde las estanterías. Halloween, la noche más terrorífica del año —o también conocida como la Noche de Brujas—, ha pasado de ser una tradición americana a convertirse en una de las fechas marcadas en el calendario de muchos cántabros. Tanto pequeños como mayores. No todos comparten el entusiasmo: algunos prefieren no disfrazarse ni celebrarlo y lo consideran un gasto innecesario. Pero lo cierto es que ya no hay marcha atrás. La noche del 31, también en Cantabria, está plenamente consolidada.

Emilio Hermosa, gerente de la tienda de disfraces El Informal, lo confirma. Para ellos, es una de las mejores épocas del año: «Incluso supera a Carnaval». Su negocio, referente en Santander y con una amplia oferta de atuendos temáticos desde 2010, vive estos días su particular tormenta de pedidos. Este año, aún no ha llegado el aluvión más fuerte porque «la gente lo deja para el último momento». «En los últimos diez días es cuando más volumen de ventas tenemos», explica.

Jimmy Barnatán Cantante y actor «Es motivo de chufla, creatividad y alegría»

Para Jimmy Barnatán, es mucho más que una fiesta: es un recuerdo de infancia y una tradición que lleva en la sangre. «La he vivido desde muy crío, desde mi infancia en Nueva York», explica. «Y de unos años para acá se ha ido poniendo de moda en España». Su modo de celebrarlo lo compara con los mexicanos en el Día de los Muertos. Una fiesta para divertirse.

Raúl Alegría Mago «Una de las épocas más emocionantes»

Para el ilusionista, es sinónimo de espectáculo, creatividad y emoción. «Es una de las épocas más emocionantes del año», asegura. Tanto para él como para sus hijos. No en vano, en estas fechas el mago y su equipo presentan proyectos en los que llevan trabajando durante meses. Este 2025 estrenan en Cartes el nuevo pasaje del terror 'Vampiros', inspirado en la leyenda del Conde Drácula.

Javi Hoyos Periodista «Es para currarse los disfraces y hacer un fiestón»

Halloween es mucho más que una moda importada de América para Javi Hoyos. «Me encanta que en España cada vez se explote más», asegura. Y, sobre todo, lo que más disfruta es del ambiente: «Me gusta mucho sentir el miedo y cuando los niños van por las casas diciendo truco o trato». Para él, es una noche de amigos, de disfraces elaborados y de diversión sin complejos.

María Sánchez Piloto «Este año lo celebraré enel circuito»

Ni para la noche del 31 de octubre se quita el mono María Sánchez. Lo suele celebrar con sus amigos pero esta vez la noche más terrorífica del año le coincidirá con una cita importante: una carrera en Jerez, y lo celebrará con su equipo y familia. «Me disfrazaré a juego con el coche –un Porsche 911 GT-3 granate y con motivos florales–». Para ella, Halloween siempre ha sido una fiesta muy especial.

Esta fiesta ya no es solo cosa de niños. «Hace años solo venían los peques, pero ahora se anima todo el mundo», comenta el responsable de El Informal. Los colegios organizan sus propias celebraciones, los ayuntamientos y barrios montan pasajes del terror y no faltan las fiestas familiares en casas rurales. Aprovechan el parón de las clases y la pasión compartida por disfrazarse. También se apuntan los adolescentes: «Van todos disfrazados», añade Hermosa.

Desde el mostrador, ha visto cómo los adultos se suman con entusiasmo: «Cada vez hay más eventos; incluso colaboramos con ayuntamientos grandes y asociaciones locales para las vestimentas de los pasajes del terror».

En cuanto a los atuendos más vendidos, este año hay un claro ganador: Scream. La icónica máscara blanca con capucha y túnica negra vuelve a dominar las ventas, mientras que clásicos como el Joker o el payaso de It nunca fallan.

También hay un fenómeno inesperado: las Guerreras K-pop, un grupo de chicas virtuales protagonistas de una película de Netflix. Sus disfraces están siendo muy demandados, aunque «todavía no ha dado tiempo a que estén hechos», comenta Hermosa. La cinta se estrenó en agosto.

En El Informal, los precios varían según edad, talla y nivel de detalle. Los disfraces infantiles parten de los 20 euros, mientras que los más originales de adulto pueden alcanzar los 70. La mayoría ronda los 30 euros. Pero no todo es cuestión del traje: aumentan también las compras de maquillaje, pelucas, sangre artificial y todo tipo de complementos que dan vida —o muerte— al personaje.

Aunque aún faltan casi dos semanas para la gran noche, en los supermercados y bazares hace tiempo que se respira el ambiente de la fiesta. Calabazas luminosas, esqueletos articulados y telarañas de algodón tiñen de naranja y negro el escaparate otoñal. El cine y las plataformas de streaming, como Netflix o HBO, también se suman con sus propios catálogos de contenido escalofriante. Cinesa, por ejemplo, ofrecerá un maratón especial de Halloween. Además, películas como 'Black Phone 2' o 'It: Bienvenidos a Derry' se estrenarán pocos días antes, convirtiéndose en el plan perfecto para los amantes del terror.

Teresa Gareche Actriz e influencer «Siempre hay una casa para vivirloa lo grande»

Para Teresa Gareche, siempre ha sido una excusa para reírse, disfrazarse y exagerar. «En todo grupo de amigas hay una a la que le encanta Halloween, y a su madre también, y a su abuela. Siempre hay una casa a la que ir en la que todo está decorado hasta el extremo». Recuerda su adolescencia como una época de disfraces improvisados y mucho sentido del humor: «Éramos muy frikis»

Andrea Castillo Influencer «Lo celebramos durante todo el mes de octubre»

Para Andrea Castillo, Halloween es toda una temporada que su familia vive con entusiasmo año tras año. Suelen ir a campings y parques de atracciones. «Lo celebramos siempre, desde hace un montón de años. Incluso antes de que nacieran los niños», cuenta. Con la llegada de los pequeños, la celebración creció. «Ahora decoramos toda la casa y hacemos actividades con temática de miedo».

Ofelia Casanueva Médico estético «Los españoles nos apuntamos a todas las fiestas»

Para Ofelia Casanueva, Halloween encaja a la perfección con el carácter festivo español. «Y lo que nos gusta un disfraz y una lentejuela...», bromea. Opina que de esta celebración se disfruta especialmente cuando hay niños en casa. «Cuando tienes hijos es un planazo. Además, les ayuda a perder el miedo a figuras que tradicionalmente les asustan». Un Halloween familiar, divertido y sin drama.

David 'Mikan' Artista «Visto de negro y bebo mucha de estas influencias»

Mikan vive Halloween desde una perspectiva muy personal, marcada por la estética gótica y el interés por lo oculto. «Nos ha pillado de mayores, porque en España lleva poco celebrándose, pero desde pequeño me ha llamado la atención el ocultismo y la iconografía que lo rodea». Con su habitual vestimenta negra y un estilo cercano a lo siniestro, reconoce sentirse identificado con la esencia del terror.

Pero la transformación no acaba en los disfraces. En la noche santanderina, esta celebración se ha convertido también en una de las citas más potentes del año. Según Ángel Suárez, gerente del Grupo Rosé —que agrupa algunos de los locales más conocidos de la ciudad, «en cantidad de gente, ahora mismo es la noche que más congrega». El grupo prepara fiestas temáticas en prácticamente todos sus espacios: Rocambole, Pandora (el antiguo Coppola), Rosé y más. «Son días en los que se agota el aforo en todos los locales», reconoce Suárez. «Desde los sitios de público más joven, de unos 20 años, hasta otros de perfil más adulto. Es un día que todo el mundo tiene marcado en el calendario».

Este año, pese a que no habrá puente, «lo que nos perjudica porque no podrá venir gente de fuera», el ambiente promete. «Siempre sorprende ver las modas: un año todo el mundo va de Joker o Harley Quinn, otro de novias cadáver o calaveras mexicanas... Ves cómo cambian las tendencias», comenta.

La cuenta atrás ya ha comenzado y en Cantabria no faltarán propuestas para disfrutar. El Palacio de la Magdalena ha programado visitas especiales durante varios días y con dos temáticas: para público infantil y adulto. En Cartes, el mago Raúl Alegría ofrecerá el pasaje de terror titulado 'Vampiros'. Y entre otras cosas, también el Camping El Arbolado, ubicado en Loredo frente a la bahía de Santander, se transformará con música, disfraces y mucha decoración para convertirse en un pueblo, solo apto para los más valientes.

