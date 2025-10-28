El príncipe Andrés recibió a Jeffrey Epstein en Royal Lodge dos meses después de la orden de arresto contra el pederasta El hermano del rey Carlos negocia la salida de su residencia privada a cambio de Frogmore Cottage y Adelaide Cottage

Cada día ve la luz una nueva información que enturbia más si cabe la imagen del príncipe Andrés que ha dado los primeros signos de aceptar su salida de Royal Lodge, la mansión de 30 habitaciones en la que reside sin pagar el alquiler desde hace dos décadas y en la que, según ha revelado la BBC, recibió a Jeffrey Epstein dos meses después de que Estados Unidos emitiera la orden de arresto contra el pederasta.

El medio británico ha publicado una fotografía de 2006 en la que Epstein aparece junto a Ghislaine Maxwell, su expareja y cómplice, y Harvey Weinstein, productor estadounidense también condenado por delitos sexuales que actualmente cumple pena de prisión en la Isla Rikers, en Nueva York. Los tres posan sonrientes en los jardines de la residencia del duque de York a donde se desplazaron para asistir a un baile de máscaras con motivo de las celebraciones del 18 cumpleaños de Beatriz, la primogénita del príncipe Andrés y Sarah Ferguson. Epstein fue arrestado por la policía en Florida ocho días después de la fiesta.

Hasta ahora, se sabía que los tres habían estado en el evento, pero no que se habían alojado en la residencia privada de Andrés. En este sentido, aunque el príncipe no hace ahora declaraciones, en 2019 sí que intentó justificar la presencia de su amigo a pesar de la orden de arresto que pesaba sobre él: «Ciertamente, cuando se emitió la invitación, no sabía lo que estaba sucediendo en Estados Unidos y no lo supe hasta que los medios de comunicación lo recogieron porque él nunca dijo nada al respecto».

La mansión de Royal Lodge, con sus 40 hectáreas, es también motivo de desavenencias entre el príncipe Andrés y el rey Carlos, que intenta forzar su salida de esta residencia, ubicada en el recinto de Windsor, a solo cinco kilómetros al sur del castillo. Aunque hasta ahora el segundo hijo de la reina Isabel se había negado a abandonar su hogar, aferrándose a un contrato que le permitiría seguir instalado hasta el año 2078, varios medios británicos han informado de que está dando los primeros signos de rendición.

Sin embargo, el duque de York no tiene previsto irse sin obtener nada a cambio y solo se marcharía a cambio de poder mudarse a Frogmore Cottage, la que fue residencia del príncipe Harry y Meghan Markle durante el tiempo que vivieron en el Reino Unido. Una casa de campo ubicada en los jardines colindantes al castillo de Windsor con diez habitaciones.

Pero esa no sería la única condición, ya que Sarah Ferguson, que vive junto a su exmarido en Royal Lodge no seguiría compartiendo techo con él. Según los medios ingleses, su deseo es ir a Adelaide Cottage, donde viven actualmente el príncipe Guillermo, Kate Middleton y sus tres hijos, que se mudarán en breve a Forest Lodge.

Unas negociaciones que se están produciendo en medio de un ambiente enrarecido, con el rey Carlos increpado y abucheado por un manifestante que le preguntó sobre la relación de su hermano con Jeffrey Epstein durante su visita a la catedral de Lichfield el pasado lunes y con el Partido Liberal Demócrata planeando utilizar uno de los días que le corresponden para debatir sobre la conducta de Andrés en el Parlamento al objeto permitir a los Comunes expresar su voluntad y presionar al Gobierno y al monarca a tomar medidas contra el duque de York.