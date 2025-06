La Reina preside unos Premios XLSemanal «que tienden puentes»

C. P. S. Miércoles, 25 de junio 2025, 21:19 Comenta Compartir

La reina Letizia ha presidido los Premios XLSemanal en una noche muy especial. Ha sido una celebración para «dar las gracias a cuatro personalidades que –en un mundo hecho de fragmentos, algoritmos, de urgencias y trincheras– han tendido puentes hacia un espacio común de concordia, compromiso, libertad y también belleza».

Así describió Mar Cohnen, la directora de XLSemanal, la ceremonia de entrega de los premios de la revista de actualidad más leída de España, que ha tenido lugar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. Unos galardones con los que la publicación líder de la prensa dominical quiere reconocer la trayectoria de personalidades relevantes de nuestra sociedad y nuestra cultura. En esta III edición fueron premiados el pintor, escultor y dibujante Jaume Plensa en la categoría Creación; la pensadora y catedrática de Filosofía Moral y Política Amelia Valcárcel, en la categoría Pensamiento; la ingeniera especializada en robótica industrial Elena García Armada, en la categoría Ciencia e Innovación; y el empresario y filántropo Juan Entrecanales, en la categoría Valores.

Otorgados por un jurado presidido por Fernando Belzunce –director editorial de Vocento– e integrado por los directores de 17 de los 28 periódicos con los que XLSemanal se distribuye cada domingo y por la directora de la revista, Mar Cohnen, los Premios XLSemanal fueron entregados en un acto presentado por la escritora Espido Freire al que siguió un cóctel al que asistieron algunas de las personalidades más relevantes del mundo de la empresa, la política y la cultura, como el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau; el consejero delegado de Vocento, Manuel Mirat; la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, o el director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Tomás Marco.

Esta edición de los Premios XLSemanal contó con Cantabria Labs, Reale, Santander y Telefónica como patronos del evento y el patrocinio de Bodegas Marqués de Cáceres y Renault.

Abrió el acto Ignacio Ybarra, presidente de Vocento, que resaltó que «XLSemanal defiende el periodismo inteligente y de calidad. Ese periodismo que piensa en sus lectores y nos invita a reflexionar sobre el mundo en el que vivimos».

Tras sus palabras, Mar Cohnen señaló también que «XLSemanal es mucho más que el dominical más leído de España. Somos un laboratorio de convivencia, un extraño y exitoso espacio común que integra periódicos, empresas editoras y formas de pensar y mirar distintas. XLSemanal es el ejercicio de transversalidad más disruptivo del panorama editorial español».

Jaume Plensa es, como dijo la directora de XLSemanal, «nuestro artista contemporáneo más prestigioso e internacional». En su emotiva intervención, Plensa recordó cómo se dio cuenta de que era artista y no podría ser otra cosa: «Dedicarse al arte no es una decisión, es algo de lo que, de pronto, te das cuenta de que es inevitable. Cuando me fui a vivir a Berlín no sabía bien qué buscaba, supongo que algo encontré y aún lo busco cada día cuando entro en el estudio», confesó.

Plensa está feliz de que sus obras conecten con el público: «Instalar obras en espacios públicos de todo el mundo y que la gente las haya abrazado y las haya hecho suyas es el mejor premio que puedo recibir».

La filósofa Amelia Valcárcel, catedrática emérita de Filosofía Moral y Política, ha dedicado su vida a defender los derechos de las mujeres con tenacidad y argumentos. «La filosofía es una aliada de la verdad, del cambio del mundo y de la libertad, y el feminismo es parte de la libertad. Es la libertad para todo el mundo: que nada te ate porque has nacido mujer. La filosofía es pensamiento que hace mundo y el pensamiento es la energía más extraña y fuerte que existe, es lo único capaz de alterar el mundo. La filosofía es espléndida».

La ingeniera Elena García Armada es la creadora de los primeros exoesqueletos pediátricos del mundo. Gracias a ellos, 17 millones de niños con dificultades motoras podrán caminar y no solo eso: también jugar y sentirse integrados. «Tratamos de democratizar la tecnología para mejorar la calidad de vida de los niños con discapacidad. Si hay algo que nos llena de energía, es el poder disfrutar de las enormes sonrisas que esbozan estos niños cada vez que se ponen de pie y empiezan a caminar con uno de nuestros exoesqueletos. Las sonrisas de los niños, que lo iluminan todo, y los abrazos de sus madres con su agradecimiento son la energía que promueve el trabajo de este equipo».

Juan Entrecanales ha sido distinguido por la labor silenciosa y discreta de la fundación que lleva su nombre y desde la que se han impulsado numerosos proyectos sociales. «Aunque me jubilé a los 70 años quiero seguir activo y ayudar a los demás. Todas las mañanas voy a la fundación que se dedica a la financiación de entidades que trabajan para mejorar y transformar la calidad de vida de las personas vulnerables. Trabajamos en acción social, cooperación y desarrollo y en acción cultural. Lo difícil, la gestión del día a día, lo hace un equipo de personas muy competente», explicó el presidente de honor de Acciona.

Los cuatro galardonados recibieron una obra creada en exclusiva para estos premios por el escultor Francisco Leiro.

Al evento acudieron también, entre otros, los escritores Juan Manuel de Prada, Lorenzo Silva y Carmen Posadas; los artistas Francisco Leiro, Blanca Muñoz y Gustavo Ferrer-Dalmau; el filántropo Paco Arango; el empresario Santiago Bergareche; el fotorreportero Álvaro Ybarra Zavala y la galerista María Porto.