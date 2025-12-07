El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

Con ropa deportiva y en Nueva York, así ha presentado Amelia Bono a su novio

«Hay una persona especial en mi vida», ha dicho la hija de José Bono a sus seguidores

Joaquina Dueñas

Domingo, 7 de diciembre 2025, 12:39

Comenta

Amelia Bono ha dado un paso al frente y ha presentado a su nuevo novio. Sin dar detalles sobre su identidad o sobre el tiempo que llevan juntos, ha contado a sus seguidores que hay una «persona especial» en su vida. Lo ha hecho sin artificios, publicando una fotografía en Instagram en la que ambos aparecen vestidos con ropa deportiva posando delante del lago Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir del Central Park de Nueva York.

«Estoy en una etapa bonita, tranquila, con una sonrisa que me sale sola y con el corazón bastante en calma. Agradecida por lo que llega, por lo que suma y por sentirme tan feliz», ha escrito antes de anunciar: «Y sí… hay una persona especial en mi vida. No voy a hacer discursos eternos, solo decir que me hace bien y que estamos muy felices». «Ojalá podamos vivirlo en paz, sin curiosidades que pesen. Que nos dejen tranquilos, que podamos ser felices a nuestro ritmo, a nuestra manera», ha expresado.

En 2021, Amelia Bono y Manuel Martos se separaron después de 15 años juntos y cuatro hijos en común. Poco después se dieron una segunda oportunidad que terminó definitivamente en febrero de 2023. A pesar de la separación, ambos han mostrado afecto mutuo y por sus respectivas familias políticas. «No concibo mi vida sin Manu», decía recientemente ella en una entrevista con Sonsoles Ónega.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fallecido en el accidente de tráfico de Los Tojos llevaba cuatro días muerto en su coche
  2. 2

    Ussía descansa en «su paraíso» en Ruiloba
  3. 3

    El Ministerio anticipa que decaerán los dos trazados del tren a Bilbao y buscará otras alternativas viables
  4. 4 Las visitas a Cartes por las luces de Navidad provocan retenciones en el municipio y en la A-67
  5. 5 La gran feria del producto cántabro
  6. 6

    La última partida en el bar Garay
  7. 7 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  8. 8

    «El daño que nos ha causado es irreparable y el trauma y las secuelas que tenemos son de por vida»
  9. 9

    La pasarela de Los Peligros aparece destrozada por el fuerte oleaje
  10. 10

    De Agustín a Iván: «Vivir en la calle te permite ver lo mejor y lo peor de las personas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Con ropa deportiva y en Nueva York, así ha presentado Amelia Bono a su novio

Con ropa deportiva y en Nueva York, así ha presentado Amelia Bono a su novio