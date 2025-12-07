H&M 'sostiene' a Stella McCartney

Gloria Salgado Madrid Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:07 Comenta Compartir

«El momento en que Karl Lagerfeld pasó de ser un diseñador importante a una superestrella internacional» fue el día en que el kaiser lanzó su colección para H&M con una fiesta en el Centro Pompidou, según William Middleton, uno de los biógrafos del maestro alemán. Una apuesta osada al ser el primero en colaborar con la cadena textil sueca, en 2004, que supuso una revolución en la industria de la moda. Un año después se atrevió a seguir sus pasos Stella McCartney, quien curiosamente sustituyó a Lagerfeld en 1997 al frente de la dirección creativa de Chloé, siendo, a los 25 años, la persona más joven en dirigir una casa de lujo francesa.

«Los días del elitismo en la moda han terminado», declaró la diseñadora británica al diario The New York Times, al que aseguró que «es un error de la industria de los artículos de lujo pensar que la alta costura no siempre es accesible. Quiero que la gente entienda lo que hago, en lugar de limitarse a ver algo en una revista de moda». De hecho, su colección con H&M, en 2005, la definió como «lo mejor de Stella McCartney» y una de sus prendas, un mono de seda con pantalones tipo bombacho atados a la altura de la rodilla, forma parte de la colección del Victoria and Albert Museum de Londres. Y ahora quiere retarse de nuevo, justo dos décadas después de aquel éxito, aliándose con la marca sueca en una colección que se lanzará en la primavera de 2026 siguiendo los estándares de su firma homónima, basada en la sostenibilidad y en no utilizar animales para la confección de sus prendas.

La colección, la primera de varias y presentada oficialmente esta semana, durante los Fashion Awards en Reino Unido, se confeccionará con materiales certificados y responsables, muchos de ellos reciclados, mostrando ejemplos de alternativas a las telas y textiles convencionales. La edición también celebra el ADN del diseño de McCartney, con estilos distintivos, siluetas icónicas y códigos de la casa extraídos de capítulos de la historia de su firma. Una colaboración que marca una reconceptualización de la colaboración entre diseñadores de H&M, ampliando el diálogo más allá de la creación de una colección y con un enfoque claro en impulsar la sostenibilidad a través de la discusión, el debate y la acción, algo en lo que Stella ha sido una pionera.

Y es que McCartney formará parte de un nuevo comité dentro de la empresa, involucrándose en todos los aspectos relacionados con la ética y la circularidad dentro de la industria de la moda. Una iniciativa que reúne diferentes voces y perspectivas de la industria de la moda para crear un espacio en el que compartir y escuchar ideas. Así, este comité buscará encontrar nuevos caminos para que las marcas, y la industria en su conjunto, influyan e impulsen el cambio, además de concienciar sobre el bienestar animal y las soluciones innovadoras.

«Estoy emocionada de reunirme con H&M 20 años después de nuestra primera colaboración. Volver a trabajar con piezas de mi archivo me da muchísima energía y alegría. Esta segunda colaboración me brinda la oportunidad de reflexionar sobre cuánto hemos avanzado en sostenibilidad, prácticas libres de crueldad animal y diseños conscientes, y de ser sinceros sobre cuánto nos queda por recorrer juntos. El verdadero cambio sólo se produce cuando impulsamos tanto desde fuera como desde dentro, y siempre he creído en la importancia de infiltrarnos desde dentro para impulsar la industria», enfatiza McCartney, cuyo incansable compromiso con las prácticas sostenibles es digno de admiración desde que en 2001 el grupo Gucci la respaldase para la creación de su propia firma.

Un arduo camino en el que ella misma ha confesado que ha tenido presiones para vender más dejando de lado sus valores, inculcados por sus padres, el ex Beatle Paul McCartney y su difunta esposa Linda, fotógrafa y activista por los derechos de los animales. Una 'hija de' que, aunque supo aprovechar sus apellidos, aprendió patronaje mientras trabajaba como aprendiz en la popular calle londinense Savile Row, conocida por tener las mejores tiendas de sastrería a medida y se graduó en la prestigiosa escuela de moda Central Saint Martins. Eso sí, con Naomi Campbell y Kate Moss, amigas personales, como modelos de su trabajo de fin de carrera.