Apuñalan a la surfista Mariana Rocha tras intentar violarla Ella misma ha explicado su historia en sus redes sociales donde ha recibido decenas de muestras de cariño

La joven surfista portuguesa Mariana Rocha Assis se recupera de una puñalada en el vientre tras sufrir un intento de violación el viernes por la noche en la localidad lusa de Estoril.

Rocha, de 21 años y novena en el ránking portugués femenino de surf, caminaba rumbo a su domicilio cuando fue asaltada por un hombre entre las playas de Poza y Azarujinha. Rocha fue arrojada al suelo, pero consiguió dar una patada a su agresor en los testículos, aunque recibió una puñalada en el vientre antes de que el hombre escapara del lugar.

La propia surfista ha explicado su historia en sus redes sociales: «Ira, frustración, dolor, miedo... Ni siquiera estoy segura de lo que siento... No sólo por saber la suerte que tuve, sino por el hecho de que el hijo de puta sigue ahí fuera. Me iba a casa sola por la noche, cuando un hombre trató de violarme. No lo hizo. Tuve la suerte de tener la sangre fría para darle un rodillazo en los testículos antes de que me apuñalara. Tengo mucho respeto por todas las mujeres que no pueden reaccionar como yo lo hice y son violadas por estos locos que están sueltos y deberían estar en el infierno».

Al conocerse su denuncia, su publicación se ha llenado de mensajes de apoyo y ánimo ante esta nueva agresión.

Mariana Rocha Assis ha aplazado su viaje a Brasil donde tenía previsto participar en diversas competiciones y actos publicitarios.