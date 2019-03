Consejos para comprar de forma segura en páginas de segunda mano Algunos vendedores utilizan estas plataformas para estafar a los compradores. Aquí tienes algunos trucos para que no te engañen CANTABRIA DMODA Martes, 26 marzo 2019, 13:33

Las plataformas de segunda mano como Wallapop, Milanuncios Segundamano o Vibbo se han convertido en una de las opciones más utilizadas para la compra-venta de productos. En ellas se vende casi de todo, desde coches hasta smartphones. El problema es que, como ocurre en la vida real, en el mundo digital también hay personas que utilizan estas plataformas para estafar a los posibles compradores. Para evitar que te engañen puedes seguir estos sencillos consejos:

1

Una de las pistas más fácilmente identificables que debe hacernos sospechar a la hora de comprar un producto en este tipo de apps es el precio. Si es muy inferior al precio de mercado, desconfía: podría tratarse de una estafa que utiliza los bajos precios como gancho.

2

Antes de gastar el dinero es importante comprobar que el producto que vamos a adquirir se encuentra en buenas condiciones. Quedar no es sinónimo de comprar, y mucho menos de que debas hacerlo en menos de dos minutos. Desconfía de aquellos vendedores que te metan prisa o que se molesten cuando les pidas ver el producto en persona. Tómate tu tiempo para echarle un vistazo, encenderlo de ser necesario y asegurarte de que todo funciona correctamente. No es una carrera contra reloj, y si el vendedor confía en su producto no le importará que lo compruebes.

3

Cuando encuentres un producto que te interesa no olvides investigar al vendedor. Entra en su perfil, mira las puntuaciones que otros usuarios han otorgado a sus transacciones y los comentarios que han dejado sobre él. Esto puede darnos una pista sobre si es un buen vendedor. También puedes consultar los otros productos que ha vendido y los precios de otros productos que tenga a la venta para comprobar que no hay nada sospechoso. Una sencilla búsqueda en Internet también puede arrojar algunos resultados interesantes: si se trata de una estafa es posible que alguien ya haya caído en la trampa y lo haya contado en la red. También puedes probar a realizar una búsqueda por imagen en Google con las fotografías del producto: si hay muchas entradas con la misma imagen podría tratarse de un timo.

4

No te cortes: pregunta. Igual que cuando vas a una tienda puedes preguntar a sus dependientes todo lo que necesites saber sobre el producto que vas a adquirir, aquí también tienes derecho. Vas a comprar un producto, por lo que es normal que quieras saber todo lo necesario sobre él: talla, medidas, estado, antigüedad, años en uso... Tampoco dudes en pedir más fotos si crees que las necesitas. Si un vendedor no quiere responder a estas cuestiones o enviar más fotos, lo mejor es desconfiar.

5

Por último, lo mejor es pagar en persona o a través de la plataforma oficial. No confíes en aquellos vendedores que te pidan una parte del importe por adelantado, y recuerda que antes de dar el dinero debes poder comprobar el producto el tiempo que estimes oportuno.

