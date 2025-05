«Calzar a muchísimas 'celebrities' me ha dado fama, pero no se ha transformado en dinero»

Curiosidad, evolución y aprendizaje. Las tres virtudes que mejor definen a la diseñadora Patricia Rosales y que ha compartido con los asistentes durante la primera ... ponencia del congreso Espacio DModa. Un repaso a su experiencia profesional vinculada con el calzado de lujo y con el objetivo de que «sea accesible a cualquier mujer».

Aunque para llegar hasta el día de hoy, nuestra protagonista ha hecho de la curiosidad una virtud, cuando hace casi dos décadas decidió dejar atrás sus estudios de Economía y se interesó por convertirse en zapatera y aprendió a hacer calzado de forma manual: «En ese momento, me doy cuenta de lo complicado y caro que es el mundo del zapato, por lo que busco un fabricante».

Con el tiempo y el aumento de clientas particulares, a las que les realizaba diseños personalizados, Rosales decidió apostar por abrir su propia fábrica. «Eso fue lo mejor que me pasó. Porque era como un laboratorio, ahí podía hacer lo que quería. Perdía mucho dinero porque a veces me empeñaba en hacer cosas muy complicadas, pero no había imposibles», ha relatado.

Pese a haber tenido reconocimiento a nivel de premios, exposición en medios y conseguir que famosos luzcan su calzado, la diseñadora ha confesado que «calzar a muchos 'celebrities' me ha dado fama, pero no se ha transformado en dinero', por lo que ha recomendado al resto de profesionales que no se obsesionen por ello.

Después de pasarse muchos años viajando y atendiendo a numerosas clientas por el mundo, incluso llega a acuerdos para poder recibir a clientas en hoteles de lujo en Madrid y París. Pero a final de 2018, Rosales decide poner fin a esa etapa de dedicarse al mundo del lujo porque «realmente no tenía la vida que yo quería y tampoco disfrutaba nada» y darle un giro a su carrera profesional.

Pionera a nivel internacional en la creación de calzado personalizado y a medida para mujer, tras años dedicada al lujo más exclusivo transformó su modelo de negocio para hacerlo más accesible, sin renunciar a la artesanía ni a la personalización, por lo que creó Starlei, una marca que une innovación, logística y saber hacer artesanal para crear un calzado único.

Para ello monta su taller en Almería y se centra en desarrollar alpargatas y con la diferenciación con otras marcas en los tiempos de fabricación y personalización para hacer un «calzado único y adaptado los problemas que tienen los pies de sus clientas». La diseñadora ha destacado que «solamente trabajo seis meses haciendo alpargatas, porque es estacional, los otros me los paso investigando».