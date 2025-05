Autenticidad, creatividad y compromiso social

Alicia Del Castillo Santander Jueves, 29 de mayo 2025, 18:19 Comenta Compartir

Isabel Riego @streetstyleglobal_, Irene Sánchez @corsetscafune y Carlos Daza @berris.es han compartido sus historias personales y profesionales marcadas por la autenticidad, la creatividad y el compromiso social. Tres voces distintas unidas en un objetivo común: generar «un impacto positivo». Construir desde la pasión, sin ambición; desde el esfuerzo, con el corazón. Sobre el escenario del auditorio del Centro Botín, una creadora de contenido de moda que impulsa la inspiración en la ropa de calle; una diseñadora murciana de corsés artesanales, cuya propuesta nació en plena pandemia, y un emprendedor colombiano afincado en Santander que utiliza la moda como vía de inserción laboral.

Con 746.000 seguidores, @streetstyleglobal_ triunfa en redes, tarea que compagina con su trabajo en la administración pública. Su perfil nació en 2021, en plena pandemia. «¿Qué podía hacer en mi tiempo de ocio? Pensé en mi pasión: la moda. Desde pequeña he coleccionado imágenes, hacía collages... Tenía mis archivos de fotos y empecé a compartir esos pequeños tesoros... El número de seguidores empezó a crecer exponencialmente. Nunca fue mi intención ser imagen de nada, simplemente capturar fotos de gente para ayudar a otras personas a vestirse pero de un tiempo a esta parte he empezado a aparecer en algunas publicaciones... He crecido gracias a mujeres importantes que compartían mis publicaciones. Compartir es muy bonito. Nos hará crecer, empresarial y personalmente».

Con 18.000 seguidores @corsetscafune es una marca pequeña. Tan pequeña que solo hay una persona detrás. «Yo organizo pedidos, diseño, compro telas, coso… Mi taller está en casa, en una sola habitación. Vivo con mi madre y tengo suficiente espacio. Coso todas las mañanas. Todos los corsés están hechos a mano y la filosofía es apoyar la moda local.

Este proyecto surgió también en plena pandemia. «Estudié Bellas Artes, pero no lograba trabajar de lo mío y con el tiempo he entendido que coser es mi verdadera pasión». Trabajó de camarera pero al cerrar la hostelería rescató la máquina de coser de su abuela y «mi madre me dio las primeras clases. Me acompañó en los primeros pasos, empezando por lo más básico, una mascarilla hasta que vi un corset de la diseñadora Bibian Blue. Este fue el detonante. Los primeros me salieron fatal, pero fui aprendiendo. De la nada creé mi cuenta de instagram y cuando me ofrecieron la primera colaboración fue cuando me di cuenta de que lo que estaba haciendo llamaba la atención».

@berris.es es una segunda oportunidad. Una marca registrada de la Asociación Nueva Vida que debe su nombre a la palabra 'berri' que en euskera significa nuevo. «Creamos prendas con sello propio: sudaderas, camisetas… Igual que una persona lleva un Ze García o un Teté, nuestras prendas tienen identidad. El mensaje más importante es nuestro eslogan es: 'For a second chance'. Promovemos los derechos humanos y ofrecemos formación e inserción laboral en el sector textil a personas en riesgo de exclusión social. Defendemos la igualdad, el empleo digno y la integración real». Ejemplo de ello es una colaboración realizada con el Real Racing Club en favor de las víctimas de trata porque «todos tenemos una responsabilidad social.»

La sostenibilidad empieza por las personas, ha explicado. «Hay que tratarlas dignamente por eso nuestras prendas tienen un claro mensaje: dignidad, futuro, proyecto de vida. Todos merecemos respeto. Queremos rescatar a personas que lo necesitan porque dentro de nuestra burbuja no nos damos cuenta de la realidad».

Los asistentes al evento han sido obsequiados con unas bolsas de tela cosidas y bordadas por hombres y mujeres a quienes Nueva Vida da una oportunidad.