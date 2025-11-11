El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Alberto Chicote, durante el rodaje, con los ingredientes del cocido montañés. Atresmedia

Alberto Chicote busca en Cantabria el mejor cocido montañés

Los cuatro aspirantes al premio de diez mil euros son: La Portada Asador (Cabezón de la Sal); Mesón San Cipriano (Mazcuerras); Cuchara Canalla (Santander) y Nueva Santuca (Santillana del Mar).

Alicia Del Castillo

Alicia Del Castillo

Santander

Martes, 11 de noviembre 2025, 19:21

El programa 'Batalla de Restaurantes', del popular chef y presentador Alberto Chicote, recala esta noche en Cantabria para descubrir quién prepara uno de los platos más emblemáticos de la región: el cocido montañés. La segunda Batalla de Restaurantes, que se emitirá a las 22.45 horas en LaSexta, cederá el protagonismo a los cuatro establecimientos dispuestos a medirse por el título: La Portada Asador, en Cabezón de la Sal; El Mesón San Cipriano, en Mazcuerras; Cuchara Canalla, en Santander y La Nueva Santuca, en el Barrio del Arroyo de Santillana del Mar.

Durante la emisión, los propios hosteleros se puntuarán entre sí -de 0 a 10- en seis categorías: espacio, cocina, comida, servicio, precio y experiencia global. Además, todos tendrán que preparar y probar sus respectivos cocidos, lo que les permitirá determinar qué elaboración destaca por encima del resto, no sin antes comparar su conocimiento del plato, del producto y las habilidades culinarias.

Los aspirantes, en el momento del veredicto final, en los exteriores del Palacio Mijares, en Santillana. Atresmedia

El ganador obtendrá 10.000 euros y el reconocimiento de elaborar el mejor cocido montañés de Cantabria, según el veredicto de los participantes y del propio Chicote. Y es que, como novedad en esta tercera temporada, el cocinero cuenta con un nuevo poder: el 'tenedor rojo y amarillo', con el que puede restar puntos a los concursantes que incumplan las normas del programa o muestren mala actitud. Así, el tenedor amarillo podrá suponer la pérdida de un punto, mientras que el rojo restará dos. Una herramienta que convierte al televisivo chef en el factor decisivo.

La grabación del programa de esta noche tuvo lugar el pasado mes de abril, cuando el equipo de Alberto Chicote recorrió diferentes localidades de la región para rodar el capítulo de esta noche.

