Anchoas y vermut, un maridaje con acento cántabro

Kevin Barquín

Kevin Barquín

Puente Viesgo

Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00

Anchoas, gildas, vino y vermut, pasada la una del mediodía. Una combinación inmejorable para muchos. Fidel y José Luis Ortiz, de Conservas Codesa (Laredo), explicaron que su empresa familiar elabora artesanalmente anchoas del Cantábrico y gildas, con un equipo mayoritariamente femenino. Subrayaron que la producción se mantiene íntegramente en Cantabria, con técnicas tradicionales de descabezado, salazón y fileteado, combinadas con refrigeración y apoyo tecnológico para garantizar calidad y conservación. Los asistentes pudieron catar filetes en aceite de oliva virgen extra, anchoa al natural y una gilda doble.

Edurne Sánchez y Ramón Liaño, de Bodega Liaño Sánchez, presentaron su vermut y un vino blanco. El vermut se elabora a partir de uva godello y se endulza únicamente con Pedro Ximénez, evitando azúcares añadidos. Por su parte, el vino blanco se produce de manera natural, con trasiegos tras la fermentación y un año de crianza sobre lías, aplicando la mínima cantidad posible de sulfitos para mantener la frescura y autenticidad de la bebida. La ponencia mostró cómo productos artesanales y técnicas respetuosas con el territorio ofrecen experiencias gastronómicas únicas, acercando al consumidor lo mejor de la costa y la tradición.

