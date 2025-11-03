Balneario de la Magdalena: seis arroces y más...

José Luis Pérez Santander Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:58 Comenta Compartir

No es fácil consolidar y convertir en una referencia gastronómica a un restaurante en apenas seis meses, pero en el caso del Balneario de la Magdalena esto se está logrando gracias a varios factores. Por un lado, está la experiencia en la gestión de restaurantes de Carlos Crespo, con una dilatada trayectoria al frente del Grupo Riojano en Santander y del Grupo Cañadío en Madrid. Por otro lado, está la ubicación del restaurante, en el istmo de la península de la Magdanlena, orientado al sur, en un lugar icónico de la ciudad y con unas vistas magníficas de la bahía. Y en tercer lugar, y no menos importante, está la propuesta gastronómica, muy adecuada a las tendencias actuales en función de los gustos del cliente y con una especialización en arroces finos al estilo alicantino que seduce a una gran mayoría de los paladares.

Al frente del equipo de cocina está un veterano chef, Fernando Llamosas, también con una gran experiencia que ha complementado ahora viajando a tierras levantinas para profundizar en los 'secretos' de un arroz fino y exquisito. Junto a él, Yacine Bouchachia y Andoni Suárez coordinan el trabajo junto a los fuegos donde se elabora una carta que va más allá de los arroces, aunque estos sean el eje fundamental de la propuesta.

Tosta de hojaldre y anchoa. Las croquetas del grupo Riojano. Rabas de peludín. Hojaldre con crema de queso. Arroz con rape, langostinos y almejas. 1 /

En la carta se proponen seis arroces: A Banda, con calamar, sepia y caldo de pescado de roca;Marinero, con rape, almejas y colas de langostinos;De almejas, con almejas finas de Pedreña;De carrillera tierna con boletus;Arroz meloso de carabineros y almejas finas;y Arroz meloso de cachón y calamar. No es fácil decantarse por uno –el resultado, podemos adelantar, es muy bueno–, por lo cual una buena opción, si son más de seis raciones por mesa (de cada arroz para dos personas salen cuatro raciones) se ofrece la posibilidad de preparar dos variedades diferentes.

Además de cuidar la calidad de los ingredientes y de tener todos los procesos milimétricamente medidos, una de las claves pasa por el arroz elegido. Se trata de granos de la variedad Albufera, de categoría extra, de la marca Ricepaella, y que cuenta con Denominación de Origen Protegida.

Aquí, un plan ideal puede pasar por compartir unos entrantes como protocolo previo a seguir con un arroz..., con un pescado –merluza, cachón, calamar en vinagreta, mero, machote...– o con una carne –presa ibérica, entrecot de vaca madurada, carrillera guisada o cochinillo deshuesado–. En el capítulo de entrantes hay dos clásicos que no pueden faltar, las rabas, ideales también para el aperitivo, y las croquetas cremosas de jamón del Grupo Riojano. No por bocados muy conocidos deben ser relegados a la hora de elegir. Luego están otros básicos como la ensaladilla rusa, la terrina de foie, la ensalada de burrata, la ensalada ibérica de bellota con foie o la más sencilla de tomate con aove. Merece la pena probar la tosta de hojaldre caramelizado con anchoa de Catalina con mantequilla de café.

Por su ubicación, el Balneario de la Magdalena tiene una cocina con un marcado carácter marinera, de ahí que encontremos en la carta también mejillones en salsa marinera, colas de langostinos al ajillo, carabineros, almejas finas salteadas en sartén, zamburiñas a la plancha aliñadas...

El agradable ambiente del local completamente reformado y su terraza invitan a continuar la sobremesa con un postre casero –tiramisú, hojaldre con crema de queso y miel, helado, tarta de queso...– y con un buen café de Dromedario.

Santander Restaurante Balneario de La Magdalena

Dirección: C/ La Horadada, 10 39005 Santander.

Teléfono: 942 000 138

Propietario: Carlos Crespo y Miguel Crespo (Grupo Riojano)

Inaugurado: A finales del mes de abril de 2025 (nueva dirección).

Jefe de cocina: Fernando Llamosas.

Cocina: Yacine Bouchachia.

Arrocero: Andoni Suárez.

Estilo de cocina: Mediterránea

Precio medio de la carta: Entre 40 y 45 euros.

Menú diario: No.

Menú para grupos: Apartir de 45 euros.

Capacidad: Unos 50 comensales.

Terraza: Sí, con unas 50 plazas.

Horario: De jueves a sábado, de 11.00 a 23.30 h. y de domingo a miércoles, de 11.00 a 20.00 h.

Cierra: Lunes y noches salvo viernes y sábado.

Bodega: Unas 70 referencias.

Café: Dromedario.

Wifi: Sí.

Aparcamiento: En la zona de la playa del Camello y en la entrada a La Magdalena.