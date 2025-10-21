El bogavante, protagonista durante un mes en el Hotel Alfar

Celebra sus quintas Jornadas del bogavante hasta el 9 de noviembre con un menú que arranca con una versión propia del 'lobster roll'

El Hotel-Restaurante Alfar, en Isla, vuelve a rendir homenaje a uno de los mariscos más apreciados del Cantábrico con la celebración de sus V Jornadas del bogavante, que se desarrollan desde el pasado 10 de octubre y hasta el domingo 9 de noviembre. Se trata de una cita ya consolidada en el calendario gastronómico regional que cada año atrae a numerosos aficionados a la buena mesa.

El menú diseñado para la ocasión arranca con un roll de brioche relleno con bogavante, gambas, salsa tártara ligera, cebollino y semillas de chía, seguido de una ensaladilla 'a nuestra manera' con mousse de bogavante. Como plato principal, el chef propone un arroz meloso con verduras, setas, bogavante y almeja al vapor, antes de dar paso a un refrescante sorbete de manzana verde con sidra.

Con 600 gramos

El protagonista absoluto llega después, con el bogavante cocido o a la plancha (unos 600 gramos), y el menú se cierra con tarta de la casa a elegir. Todo ello acompañado por vinos de Rioja, Rueda o Albariño, Cigales o Lambrusco, además de agua y pan.

El precio es de 59,50 euros por persona, con una botella de vino por cada dos comensales y entrantes a compartir. Además, el establecimiento ofrece la posibilidad de alojamiento y desayuno por 58 euros más por pareja y día, sujeto a disponibilidad.

El Alfar, situado en el paseo del Sable, en Isla, mantiene con estas jornadas su compromiso con la calidad del producto y la cocina marinera, ofreciendo una experiencia gastronómica de primer nivel en un entorno privilegiado frente al mar.

Isla Hotel Alfar

Dirección: Paseo del Sable 4, Isla.

Teléfonos: 942 679 348 / 942 679 511 / 942 679 360

Propietarios: Familia Lavín Sárraga.

Jefe de cocina: José Casimiro.

Estilo de cocina: Tradicional y marinera.

Precio medio a la carta: 35-60 euros.

Menú de las jornadas: 59,50 euros.

Capacidad: 100 comensales y 300 en salones de banquetes.

Terraza: Sí.

Horario: Abre todos los días.

Café: Dromedario.

Aparcamiento: Sí, propio