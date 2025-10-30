El chef cántabro 'Chele' González brilla en la primera gala Michelin Filipinas con dos estrellas rojas y una verde

La cocina cántabra ha brillado esta noche bajo el cielo filipino en la primera gala de la Guía Michelin celebrada en la ciudad de Manila. ... El chef cántabro Chele González, natural de Torrelavega, que ya cuenta con numerosos reconocimientos en Asia –el único español entre los 50 mejores restaurantes de Asia–, acaba de lograr un doble hito al obtener dos estrellas Michelin y la única estrella verde concedida en esta edición, que premia el compromiso con la sostenibilidad.

El restaurante Gallery by Chele ha recibido una estrella Michelin y la estrella verde, que premia el compromiso con la sostenibilidad y la innovación. El proyecto está codirigido junto con sus socios Carlo Calma y Carlos Villaflor, mano derecha del cántabro en el restaurante Gallery by Chele, quienes han participado activamente en el diseño de los espacios y en la gestión de los restaurantes. Además, Asador Alfonso, otro de sus restaurantes, ha obtenido una estrella Michelin y está liderado por otros dos cántabros: Rodrigo Osorio, chef ejecutivo, e Irene Fernández, directora de sala.Rodrigo Osorio, chef ejecutivo, e Irene Fernández, directora de sala.

Los cántabros Irene Fernández y Rodrigo Osorio, con la placa distintiva en la Gala Michelin celebrada en Manila. DM

«Este reconocimiento no es solo para mí o para mi equipo, sino para Filipinas. Es una celebración de su gente, sus ingredientes y su increíble patrimonio culinario», declaró González tras recibir los galardones, muy emocionado durante la gala. Rodrigo Osorio, con quien este periódico ha podido hablar unos minutos, estaba pletórico: «Hoy tenemos el resultado de lo que puede conseguir un gran trabajo en equipo. Nuestra cocina es muy extensa, aquí no cocinamos tapas ni paella, cocinamos nuestras raíces con producto muy vinculado a nuestros orígenes. Aquí sobamos la anchoa, marinamos el boquerón, cultivamos nuestros tomates... El cochinillo, uno de nuestros platos estrella que asamos en un auténtico horno castellano está lleno de complejidad... Gracias, Filipinas, por darnos pie a tener ilusiones».

Primer chef español con dos estrellas Michelin en Filipinas

Según el comunicado difundido por Mateo & Co., Chele González se ha convertido en el primer chef español en Filipinas que logra esta combinación de reconocimientos: dos estrellas Michelin –una por cada restaurante– y una estrella verde. Los inspectores de la guía roja han destacado el trabajo de Gallery by Chele por su enfoque innovador y sostenible, con un menú degustación basado en ingredientes locales y técnicas contemporáneas, y el de Asador Alfonso por su dominio del fuego y su reinterpretación de la cocina española con producto filipino.

Sus otros dos proyectos, Cantabria by Chele González y Enye by Chele, también han sido reconocidos en la categoría de restaurantes 'Recomendados', augurándoles un futuro prometedor.

Trayectoria internacional con raíces cántabras

Nacido en Torrelavega y formado en algunos de los mejores restaurantes del mundo –El Bulli, Arzak, El Celler de Can Roca y Mugaritz–, Chele González lleva más de una década afincado en Manila, donde se ha convertido en una de las figuras más influyentes de la gastronomía del sudeste asiático. En Gallery by Chele, la excelencia culinaria se une a la integridad ambiental, desde la selección de productos locales y la reducción de residuos hasta la educación de los comensales. Han prescindido del servicio a la carta en favor de tres menús de degustación cuidadosamente elaborados. El chef colabora directamente con pescadores, agricultores y productores de diferentes islas filipinas, promoviendo una cocina consciente y respetuosa con el entorno, lo que le ha valido el reconocimiento de la estrella verde.

A más de 70 kilómetros de Manila, con Rodrigo e Irene, Chele ha trasladado la esencia de los asadores combinando la simplicidad rústica del cochinillo segoviano asado con la exclusividad de productos tan delicados como el jamón de wagyu que maduran ellos mismos.

Desembarco en Filipinas

Atraída por su riqueza culinaria y su apertura a influencias internacionales, a comienzos de año, el pasado mes de febrero, la Guía Michelin anunciaba su expansión «por el exuberante panorama culinario de la animada área metropolitana de Manila y la dinámica ciudad de Cebú», aunque también exploraría los alrededores de la capital, como Pampanga, Tagaytay y Cavite, donde se ubica Asador Alfonso. Filipinas se ha sumado a la lista de destinos asiáticos con Guía Michelin propia, como Japón, Corea, Tailandia, Singapur y Malasia.

El éxito de Chele González y de todo su equipo pone de relieve la proyección internacional del talento cántabro, que trasciende fronteras y alcanza uno de los máximos reconocimientos gastronómicos mundiales. Para Cantabria, la noche del 30 de octubre significa mucho más que una cocina de gran nivel, es motivo de orgullo y una demostración de que la excelencia, el trabajo y la sensibilidad hacia el producto pueden llevar su esencia hasta lo más remoto del Pacífico.