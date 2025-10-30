El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Chele González y Carlos Villaflor, mano derecha del cántabro en su restaurante Gallery by Chele, en la gala celebrada en Manila. DM

El chef cántabro 'Chele' González brilla en la primera gala Michelin Filipinas con dos estrellas rojas y una verde

Hito gastronómico en Manila ·

Los restaurantes Gallery by Chele y Asador Alfonso han sido reconocidos con una estrella Michelin y sus otros dos proyectos, Cantabria y Enye by Chele González, han sido destacados como 'Recomendados'

Alicia Del Castillo

Alicia Del Castillo

Santander

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:17

Comenta

La cocina cántabra ha brillado esta noche bajo el cielo filipino en la primera gala de la Guía Michelin celebrada en la ciudad de Manila. ... El chef cántabro Chele González, natural de Torrelavega, que ya cuenta con numerosos reconocimientos en Asia –el único español entre los 50 mejores restaurantes de Asia–, acaba de lograr un doble hito al obtener dos estrellas Michelin y la única estrella verde concedida en esta edición, que premia el compromiso con la sostenibilidad.

