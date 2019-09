Los sabores del mundo sin salir de Cantabria

La cocina puede ser hoy un elemento formidable de cohesión social, casi revolucionario. De Peking a México y de aquí a Milán, dando un salto por Perú. La lista de restaurantes de Cantabria permite un recorrido gastronómico por buena parte del mundo. Cantabria en la Mesa te propone una primera ruta para perderse por los sabores rusos, peruanos e italianos, o la propuesta del oeste americano

Cocina italiana Il Piccolino

Dirección: Calle Gregorio Marañón 1, Santander.

Teléfono: 942 013 027.

Propietarios: Omar y María.

Día de cierre: Abierto todos los días.

Especialidades: Medio año lleva abierta está pizzería y ya es todo un éxito por su acertada decoración y su sabrosa carta: 15 pizzas estilo romano, crujientes y de masa fina, además de entrantes y ricos postres italianos. Recomendable probar la pizza salcicia (de carnicería), la cuatro queso, funghi porcini y picantona. Dispone de terraza. Preferiblemente reservar.

Cocina mexicana Cantina Azteca

Dirección: Calle Burgos 9, interior, Santander.

Teléfono: 942 097 279.

Propietaria y cocinera: Carolina Cisneros.

Día de cierre: Domingos tarde y lunes.

Especialidades: Amplísima carta con antojitos (tacos al pastor, cochinita, quesadillas...), tostadas variadas, totopos, guacamole y salsas caseras; chiles rellenos, pescado a la veracruzana, mole con pollo, hamburguesas de ternera y un menú degustación de cinco platos y postre, 17 euros. Bebida aparte.

Cocina mexicana y tradicional española Bodegas Antonio

Dirección: Calle Rubio 2, Santander.

Teléfono: 942 231 115.

Propietarias: Aurora y Lali.

Día de cierre: Domingos noche y lunes noche.

Especialidades: Comida mexicana y tradicional española. Todas las salsas son artesanas, hechas en casa con tomates naturales asados. Recomendables las carnitas con guacamole, los chiles rellenos de atún, tostadas de pollo. Menú diario de cocina española a 10 euros (bebida incluida) con excelentes pescados frescos y verduras. El menú mexicano completo es de 16 euros (bebida aparte).

Cocina colombiana El Despiste

Dirección: Avenida de los Castros 71, Santander.

Teléfono: 942 013 696.

Propietaria y cocinera: Chevi Martínez.

Día de cierre: Lunes.

Especialidades: Sabrosa comida colombiana creada por su propietaria, natural de Cali. Bandeja paisa, alitas brooster, chuleta valluna, tilapia roja frita, sancocho, cazuela de marisco,empanadas y hamburguesas colombianas... Chuletón y algunas especialidades españolas. Menú diario: 9,50 €. Fin de semana, 12€. Servicio a domicilio.

Cocina venezolana Taberna El Corro

Dirección: Calle José María de Pereda 54, Sancibrian.

Teléfono: 942 579 894.

Propietario: Alejandro Corada Gil.

Cocineros: Alberto Castro y Carmen Josefina Gil.

Día de cierre: Ninguno.

Especialidades: Este restaurante está especializado en cocina venezolana y es todo un éxito por el sabor de sus platos, el buen ambiente del bar y su concurrida terraza. Arepas variadas, empanadas, tequeños, hallacas, tajadas, patacones, pabellón... Jugos naturales...

Cocina asiática Mr. Zhao

Dirección: Calle General Dávila 238, Santander.

Teléfono: 622 841 465.

Propietario: Armando Zhao Wei.

Día de cierre: Lunes.

Especialidades: Poke bowl (salmón, atún, langostino, vegetal, ternera y bonito al curry) y sushi (maki, uramaki, niguiri, gunkan, sashimi, tartar de salmón o atún).

Observaciones: Servicio a domiciolio (2€); zona de reparto de CP 39001 a CP 39012. Pedido mínimo de 12€.

Cocina mexicana Taxco Tacos y Chelas

Dirección: Calle San Emeterio 3, Santander.

Teléfono: 942 552 645 y 682 843 026.

Cocinera: Xaris Echevarría.

Día de cierre: Abierto los 365 días del año.

Especialidades: De la mano de la chef mexicana Xaris, este establecimiento, que los fines de semana mantiene abierta la cocina en horario ininterrumpido, es especialista en tacos (pruebe los de chapulines...), quesadillas y burritos. Un éxito desde septiembre de 2018. Ofrece más de 20 cervezas mexicanas, tequilas, mezcales y coctelería. Tiene tacos desde 1,50 €. Los miércoles 'cabrones' cochinita y caña por sólo 2 euros y recomiendan probar los nachos 'wey'.

Observaciones: Servicio de caterin para eventos y comida a domicilio.

Cocina italiana Via Mazzini Castelar

Dirección: Calle Castelar 3, Santander.

Teléfono: 942 044 666.

Propietario: Diego Humberto Álvarez.

Día de cierre: No cierra.

Especialidades: Pizzas y helados de autor. Pizzería-spaguettería con una amplia carta de pizzas (más de 30 tipos y 3 variedades gigantes); ensaladas y pastas frescas del día con gran variedad de salsas elaboradas a diario. Helados y tartas de producción artesanal y casi diaria.

Cocina italiana Vía Mazzini Lealtad

Dirección: Calle Lealtad 13, Santander.

Teléfono: 942 044 666.

Propietario: Diego Humberto Álvarez.

Día de cierre: No cierra.

Especialidades: Helados naturales y artesanos producidos día a día y siempre frescos, con más de 50 variedades (helados de leche, sorbetes....). Pizzas romana al corte con más de 45 tipos que van variando cada día. Desayunos, meriendas, servicio de cafetería...

Cocina italiana Pizzeria Monari

Dirección: Avda. Marqués de Valdecilla 149, Soto de la Marina.

Teléfono: 942 107 683.

Propietarios: Stefano Ansaloni y Maru García.

Maestro pizzero: Stefano Ansaloni.

Día de cierre: Martes.

Especialidades: Con más de veinte años de experiencia elaboran todas las pizzas y lasagnas artesanas, en horno de leña. Pizzas infantiles con forma de animales. Pizza al metro, menú diario de 7 euros.

Cocina italiana La Tavernetta

Dirección: Avenida San Fernando 22, Santa Cruz de Bezana.

Teléfono: 942 580 607.

Propietaria: Adriana Núñez Blanco.

Cocineras: Carolina Núñez y Anjana Núñez.

Día de cierre: Lunes.

Especialidades: Pizzas artesanas de masa muy fina con ingredientes 100% italianos y pasta fresca casera elaborada a diario. Recomiendan la «Delicia» y la «Nórdica» entre las pizzas de su carta y el ravioli con trufa y boletus. Fabuloso su tiramisú casero.

Observaciones: Cervezas y vinos italianos. Obsequio de limoncello para cerrar la velada. Se prepara comida para llevar (recoger en el restaurante).

Cocina italiana Marcello

Dirección: Calle Floranes 29, Santander.

Teléfono: 942 373 007.

Propietario y jefe de cocina: Fernando Martín.

Jefe de sala: Miguel Ángel Gárate.

Día de cierre: Domingo y lunes completos.

Especialidades: Elegante restaurante italiano con gran variedad de platos y 'antipasti'. Ensaladas, pasta fresca, gratinados, carnes, pizzas de autor (también para llevar); pasta 'Marcello' con degustación de salsas caseras (pesto, carbonara y boloñesa) o la ensalada de burrata con tomate semiseco casero (aliñada con pesto genovés). Gran variedad de postres y helados caseros. Espectacular menú diario de 14,50 euros.

Cocina tex-mex Frida Street Food

Dirección: Santa Lucía 5, Santander.

Teléfono: 634 417 390.

Propietario: Beto La Calle.

Cocinera: Nuria García.

Día de cierre: Domingos y lunes.

Especialidades: Es más que un restaurante, música, ambiente y decoración llena de detalles curiosos. Destacan sus hamburguesas de carne de tudanca y su cocina tex-mex: tacos, burritos... Y (aseguran) el mejor chili con carne de la ciudad. Con el nivel de picante que cada uno quiera, desde cero hasta... el infinito!

Cocina brasileña Mesón La parra

Dirección: Avenida Virgen del Mar 10, Corbán, Santander.

Teléfono: 942 285 794.

Propietarios: Paulo Silva y Cirlene Silva Vieira.

Cocinera: Cirlene Silva Vieira.

Día de cierre: No cierra en verano.

Especialidades: Cocina brasileña con espectacular parrilla. Sabrosa picaña, feijoada y cochiñas. Otras especialidades típicas y pollos a la brasa, previo encargo 24 horas y espectaculares costillas a baja temperatura marcadas a la brasa...

Cocina italiana Pronto! Pizza

Dirección: Avda. Cardenal Herrera Oria 120, El Alisal (a 200 metros de LIDL). Santander.

Teléfono: 942 058 058. Día de cierre: Martes.

Especialidades: Calidad artesanal al mejor precio es su máxima. Y lo cumplen. Sencillamente pizzas muy ricas a un precio muy ajustado. Y además hechas con harina de alta calidad, masas de pizza con fermentación de 72 horas... Más de 25 pizzas clásicas de 30 cm. Otras especialidades: panzerotti, croquetas de pollo, supli, pan de ajo, patatas o pollo al horno... Todo también para llevar.

Cocina del mundo Masamadre FunFood

Dirección: Calle La Marina 1(esquina c/ del Medio), Santander. Masamadre Take Out (Servicio a domicilio) en Alonso Ercilla 4.

Teléfono: 942 215 524; 942 648 044 y 679 304 096.

Propietario: Gregorio del Amo.

Día de cierre: No cierra.

Especialidades: Desayunos, comidas, cenas, pinchos, batidos, carta de cafés, tartas caseras... Hamburguesas gourmet, pizzas artesanas y pinchos. Tacos de cochinita o de ternera (en la foto) con mole y guacamole, los nachos con guacamole y queso, el pollo estilo Kentucky, sus tartas americanas, incluso un plato Thay. Y mucho más...

Cocina mexicana La Puebla Gastro MX

Dirección: Avenida de los Rosales 17, Sarón.

Reservas: 697 892 172.

Propietario y cocinero: Mario Gutiérrez Silva.

Día de cierre: Abierto todos los días en verano, excepto martes a medio día.

Especialidades: Amplia y esmerada carta con todo el sabor de México ya que elaboramos nuestras tortillas nixtamalizadas. Disponemos de menús regionales para conocer el México más desconocido y el auténtico sabor mexicano. «Utilizamos los productos de nuestra huerta para conseguir el verdadero sabor mejicano».

Cocina rusa Bistrô de Nikóla

Dirección: Calle Del Medio 17, Santander.

Teléfono: 942 096 538. Propietaria y cocinera: Anna Burdiukh.

Cocinero: Liubov Sova. Sala: Andrey Burdiukh y Dana Conde.

Día de cierre: Lunes.

Especialidades: Primer restaurante de cocina rusa en Cantabria. Destaca el auténtico caviar negro de Esturión; caviar rojo de Keta o Nerja; esturión fresco o ahumado y carpaccio de esturión ahumado. Usan esturion criado en España procedente de Teruel. Buenísimas sus auténticas ensaladillas Rusas 'Olivie' o 'Arenque bajo el abrigo'. Diez variedades de cervezas rusas y ucranianas hasta 8°. Postres caseros rusos y vodka ruso.

Observaciones: Menú diario de 12€. Menú fin de semana de 14€. Menú Español de 12€. Menú Ruso de 18€.

Cocina del mundo Delicio

Dirección: General Dávila 276, Santander.

Teléfono: 674 240 523.

Propietarios: Laura Alonso & Karim Ban.

Cocinero: Karim Ban & Francy Sánchez.

Horario: De martes a jueves, de 10.00 a 22.00 h. Viernes de 10.00 a 23.00 h. Domingo, de 10.00 a 20.00 h. Lunes, cerrado.

Especialidades: Curry hindú, tajine marroquí, carne mechada, pastelón venezolano, pollo agridulce, hummus, falafel, lasaña 'mamma mia', arroz egipcio, brownie de chocolate belga... Platos caseros diarios, listos para llevar a cualquier hora en nuestros envases biodegradables. Servicio de catering para cumpleaños, eventos y empresas.

Cocina americana Captain Chicken

Dirección: Vía cornelia 11, Santander.

Teléfono: 681 163 746 para reservas y pedidos a domicilio.

Propietaria: Amparo Anduquia Sánchez.

Cocinero: Jhon Hesner Hernández.

Horario: De 13.00 a 16.00 y 20.00 a 00.00 horas. Jueves cerrado.

Especialidades: Pollo frito América; arroz cantonés y burgers. Ambiente totalmente americano, de estilo retro y con rock N roll de fondo de los años 60 y 70.

Cocina mexicana Ágave Azul

Dirección: Calle del sol 40, Santander.

Teléfono: 942 218 952.

Propietario: Carlos Moreno.

Cocinero: Miguel Corrales.

Horario: De 11.30 a 16.00 h y de 19.30 a 00.00 h.

Especialidades: Auténtica comida tradicional mexicana acompañada de salsas producto de nuestra huerta. Elaboración propia de tortillas de maíz.

Otras especialidades:Coctelería mexicana de autor con más de 100 referencias en tequilas y mezcales.

Cocina peruana La Mar Brava, 'ceviches bar'

Dirección: Calle Mies del Valle 3, Santander. Teléfono: 942 184 400

Propietarios: Familia Chumpitaz Mejia, Daniel y Laura.

Horario: De 12.00 a 17.30 y de 20-00 a 23.30, de martes a domingo.

Especialidades: La especialidad de la casa son los ceviches mixtos de pescado y mariscos, arroces con mariscos y arroces chaufas especiales.

Raciones de picoteo peruanos: tamales, humitas, yuquitas, mejillones y zamburiñas a la chalaca, chicharrón al horno, causas acevichadas... Entre otros. Los mejores cócteles peruanos con el licor bandera del Perú, el pisco y sus piscos sours. Todo esto es el alma de La Mar Brava, 'ceviches bar', una propuesta ligera, distinta, con escencia y raices peruanas hecho por peruanos, que aporta, sin duda, una propuesta más a la gastronomía del mundo en las calles de Fernando de los Ríos y Floranes en Santander. Consulte fechas sobre sus shows folclóricos.