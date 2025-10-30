El fruto seco de moda, los pistachos: conoce sus beneficios

José Enrique Campillo Santander Jueves, 30 de octubre 2025, 15:06 Comenta Compartir

Ya sabemos que el consumo moderado de frutos secos, en especial de nueces, es beneficioso para nuestra salud. Pero hoy voy a comentar las propiedades saludables de un fruto seco, de color verdoso, que se está poniendo de moda: el pistacho.

La pistachera (Pistacea vera) es un árbol originario de regiones montañosas del Asia Central, como Siria, Turquía o Irán, pero cuyo cultivo se está implantando en España, sobre todo en Castilla La Mancha, Andalucía y Extremadura. Incluso ya hay algunas explotaciones y centros de comercialización del pistacho y sus derivados en Cantabria.

El pistacho tiene algunas propiedades saludables, todas ellas avaladas por investigaciones científicas serias, que pasamos a comentar. En primer lugar, hay que saber que el pistacho es la fuente más completa de proteína vegetal (20 gramos por cada cien gramos, casi como la carne), ya que a diferencia de otros frutos secos contiene todos los aminoácidos esenciales para mantener una buena salud. Por eso es un componente indispensable en todas las dietas vegetarianas o veganas.

Contiene numerosas grasas saludables (45 gramos de grasa por cada cien gramos) mono insaturadas y poli insaturadas, por eso nos ayuda a regular nuestro metabolismo lipídico, a mantener unas cifras óptimas de colesterol y de triglicéridos y a proteger a nuestro sistema cardiovascular.

Los pistachos tienen un elevado contenido en antioxidantes. Treinta gramos de pistachos sin cáscara tienen más antioxidantes que un té verde. Además de vitamina E, abundan la luteina y la zeaxantina, los dos carotenoides protagonistas de la salud ocular. En especial previenen (o retrasan la aparición) de los problemas de retina asociados con la edad, como la degeneración macular.

Su elevado contenido en fibra y su bajo contenido en azúcares (15 gramos de carbohidratos complejos por cada cien gramos) ayuda a regular la glucemia y a mantener el microbiota intestinal. Los pistachos aportan minerales muy necesarios como potasio, magnesio, fósforo, hierro y selenio. Por su abundancia en proteínas y en fibra los pistachos son un aperitivo ideal ya que inducen saciedad, por eso, a pesar de su elevado valor calórico (unas 600 kcal por cada cien gramos de pistachos sin cáscara) se pueden consumir por aquellas personas que quieran perder peso.

Una de las propiedades de los pistachos, según los estudios realizados en un hospital universitario de Turquía y publicados en la revista «International Journal of Impotence Research», es su efecto beneficioso sobre la disfunción eréctil. Un ensayo clínico realizado en matrimonios (grupo de hombres sanos y grupo con disfunción eréctil) mostró que el consumo de 100 gramos diarios de pistachos podía aliviar este problema.

Los pistachos tienen una gran versatilidad culinaria, se pueden comer crudos, pelados o sin pelar, tostados, con sal o sin sal, se puede usar la harina de pistachos para preparar bizcochos, pasteles o helados, se pueden decorar ensaladas y platos de carne o pescado.

La dosis saludable recomendada es de 30 gramos de pistachos sin cáscara cada día (un puñado), mejor sin sal.