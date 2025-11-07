Grupo Cañadío abre La Maruca de Azca, su octavo restaurante en Madrid

José Luis Pérez Santander Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:48 Comenta Compartir

El Grupo Cañadío suma un nuevo restaurante en la capital de España, consolidando su posición como una de las grandes referencias de la hostelería en la ciudad. Esta semana ha abierto en el corazón financiero de Madrid La Maruca de Azca, el octavo proyecto gastronómico liderado por los empresarios cántabros Paco Quirós y Carlos Crespo. Se trata de la cuarta 'Maruca', un espacio elegante y luminoso donde disfrutar de cocina cántabra actual, con producto de calidad y una atención impecable. Su carta combina clásicos como las rabas, la merluza a la plancha o la tarta de queso con propuestas más modernas, ideales para comidas de negocio, cenas con amigos o momentos de tardeo en su animada barra.

Paco Quirós y Teresa Monteoliva desembarcaron en Madrid en 2011 con la apertura de Cañadío Madrid en la calle Conde de Peñalver. Dos años después, en 2013, y ya con Carlos Crespo (Grupo Riojano en Santander)como socio, se inauguró La Maruca Velázquez, un concepto más informal. En 2015 llegó La Bien Aparecida, homenaje a la gastronomía cántabra de vanguardia, y en 2017 La Primera, en el emblemático edificio Grassy de la Gran Vía.

Interior del nuevo restaurante del Grupo Cañadío en Madrid.

Tras la pandemia, el grupo continuó su crecimiento con La Maruca Castellana (2020), la reapertura del histórico Gran Café Santander (2021) y la apertura de La Maruca López de Hoyos en 2023. Una década larga de expansión que ha consolidado el sello santanderino de Paco Quirós y Carlos Crespo como una de las referencias más sólidas de la restauración madrileña y que ahora se adentra en una zona de prestigio y de nivel.