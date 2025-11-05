El Grupo Consorcio, 75 años de historia en una exposición

CEM * Santander Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:32 Comenta Compartir

La historia de Cantabria está estrechamente ligada al mar, a la evolución de sus puertos y también al saber hacer artesanal que hay detrás de su industria conservera. Y es que este sector ha sido, durante generaciones, un motor económico y social que ha moldeado la personalidad de territorios como el de Santoña.

Sobre esta contribución a la identidad cultural de la región trata la exposición «75 años conservando lo nuestro», organizada por Grupo Consorcio con motivo de su 75 aniversario. Una muestra que, a través de una cuidadosa selección de fotografías, documentos históricos, publicidad y latas, invita a realizar un viaje por la sociedad y la industria conservera cántabra.

Un viaje que ha sido diseñado por el arquitecto Javier Sazatornil y el historiador Rómulo Martí. Juntos han creado un espacio dinámico que, a lo largo de tres grandes bloques temáticos, recorre el pasado y el presente de este sector, entrelazando la historia de Grupo Consorcio con la de la sociedad local. Más en detalle, aborda el papel de Santoña como cuna del sector conservero, la evolución de la pesca y la relevancia de las especies vinculadas a esta industria, el impacto de los conserveros italianos, la fundación de Consorcio, la esencial labor de la mujer y la expansión y diversificación de la compañía.

Juan Luis Centeno, María Jesús Susinos, Valeria Piaggio, Gema Igual, Jesús Gullart, Noemí Méndez y Jesús Gómez.

Rómulo Martí y Javier Sazatormil ejercen de comisarios de la muestra que se puede visitar de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas

La exposición, que cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de Santander y Santoña, fue inaugurada por Valeria Piaggio, vicepresidenta de Grupo Consorcio; Jesús Gómez, CEO de la compañía; María Jesús Susinos, consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria; Juan Luis Centeno, director de la Odeca; Gema Igual, alcaldesa de Santander; y Jesús Gullart, alcalde de Santoña.

En su presentación, Piaggio puso de relieve la «profunda conexión de la compañía con Cantabria y con Santoña». Y por ello, explicó, esta exposición «rinde tributo a las personas que hacen Consorcio y que han construido nuestra historia, con un especial homenaje hacia las mujeres »sobadoras«.

Por su parte, Susinos alabó la capacidad de «crecer, invertir y modernizarse» de este sector. Destacó también el papel de Consorcio como «ejemplo del potencial que tienen las empresas familiares» y resaltó su «compromiso con la tradición, la innovación y la internacionalización».

Desde el consistorio de la capital, Igual subrayó cómo esta muestra «pone en valor a las personas que han hecho de la conserva cántabra una seña de identidad y motor económico».

Finalmente, Gullart se mostró orgulloso de celebrar la efeméride «de una de las empresas más emblemáticas de Santoña, la cual no sólo da a conocer este producto tan representativo, sino que impulsa una industria clave para nuestra riqueza y empleo».

Muestra itinerante

La exposición podrá visitarse hasta el 19 de diciembre en el centro cultural Doctor Madrazo de Santander y está previsto que, ya en 2026, se traslade a Santoña.

Asimismo y con una clara vocación internacional, la muestra también tiene como objetivo viajar hasta Milán el próximo año, ciudad donde Grupo Consorcio cuenta con una sede comercial desde 2024 y país con el que la compañía tiene una conexión profunda e histórica.

Mesa redonda el día 11

En paralelo a la exposición y con el objetivo de seguir conmemorando su aniversario, Grupo Consorcio ha organizado la mesa redonda «75 años conservando lo nuestro: diálogo entre la historia y la industria conservera cántabra». Tendrá lugar el próximo día11 de noviembre en el Ateneo y estará moderada por José Luis Pérez, redactor jefe de El Diario Montañés. La jornada se desarrollará en torno a tres grandes ejes temáticos: la industria conservera cántabra, la historia de las conservas en Cantabria y Santoña y la visión del sector pesquero.