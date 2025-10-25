El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Luis Martín, en las instalaciones de El Diario Montañés.

Luis Martín: «Hay trabajo en la alimentación, faltan manos cualificadas»

Profesor en la Universidad Europea del Atlántico y responsable de Laboratorios Norte

José Luis Pérez

José Luis Pérez

Santander

Sábado, 25 de octubre 2025, 07:40

Veterinario, profesor universitario y empresario, Luis Martín transita a diario entre el aula, las fábricas agroalimentarias y sus oficinal. Al frente de Laboratorios Norte, con ... sede en Colindres, asesora a conserveras y plataformas de distribución mientras forma a nuevos profesionales en la Universidad Europea del Atlántico. Su diagnóstico es claro: hay oportunidades, pero faltan manos cualificadas y hay que elevar la cultura de la calidad «de extremo a extremo». Esta semana, Luis es el protagonista de la sección de entrevistas 'En la mesa con...'.

