Las marismas guían la ruta gastronómica por el arco sur de la bahía

Puntos para el avistamiento de aves en las marismas.

Más de 160 especies de aves conviven en las cerca de 70 hectáreas que componen las marismas Blancas y Negras de El Astillero. Un enclave perteneciente al arco sur de la Bahía de Santander que ejerce como un auténtico pulmón verde en la zona y es un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza, tanto por sus propios atributos como por su red de conexiones. Y es que sus pasarelas, observatorios y senderos —integrados en una red peatonal y ciclista de más de 20 kilómetros— permiten disfrutar del paisaje y enlazar fácilmente con otros puntos de la región, desde Santander hasta Ontaneda –enganchándose a Vía Verde del Pas–.

Qué visitar Patrimonio civil: Ayuntamiento, La Fondona (biblioteca municipal Miguel Artigas), casonas, La Fuentuca, centro de interpretación de los humedales, mercado, faros.

Patrimonio industrial : Chimeneas de La Cantábrica, cargadero de La Orconera, Traída de aguas, Electra de Viesgo.

Patrimonio religioso: Iglesias de Nuestra Señora de Muslera en Guarnizo y de San José, ermita de Nuestra Señora de Los Remedios.

Patrimonio natural: Marismas blancas y negras, La Planchada, Morero.

Monumentos: Cañón de La Planchada, cañones de Guarnizo, estatua del Pescador, monumentos al Carpintero de Ribera, a la Consrucción Naval, de la Vegana, al peregrino y a Miguel Hernández.

Poniendo el foco en El Astillero y la pedanía de Guarnizo, la ruta de hoy descubre un patrimonio que va más allá de lo natural. Así, el paseo por la ría, eje vertebrador de la vida local, nos descubre la Iglesia de San José y nos acerca al imponente patrimonio industrial que define al municipio. Símbolos de esta herencia son las icónicas chimeneas de La Cantábrica, que dominan el horizonte, o los antiguos cargaderos de La Orconera, vestigios de la intensa actividad minera. Y es que el municipio ha sabido reconvertir antiguos espacios de uso industrial, como el entorno de La Planchada, en áreas de ocio y esparcimiento cada vez más orientadas al uso vecinal. Y a su par han florecido numerosos negocios de hostelería que aportan vida a la zona durante todo el año.

Boo de Guarnizo Casa de Comidas La Vegana

Dirección: Boo de Guarnizo 53, rotonda de La Vegana, junto a Maliaño.

Teléfono: 942 546 148.

Día de cierre: Lunes.

Propietario: Chuchi Guerra.

Cocinero: Ismael Iglesia.

Especialidades: Desde hace un siglo, este local forma parte de la historia gastronómica y social de la zona. Durante este tiempo, ha evolucionado hasta convertirse en el lugar agradable y acogedor que es hoy, donde el cliente puede disfrutar de una oferta compuesta de productos ricos y de calidad que se distribuye entre su carta, un completo menú del día o un picoteo a base de raciones variadas.

El Astillero The New Orconera

Dirección: Plaza de la Constitución 1-bajo, El Astillero.

Teléfono: 622 014 953.

Día de cierre: Lunes: Propietarios: Ylsa Martínez Borja y José Viota Sainz (cocinero).

Especialidades: Este local, que cuenta con nueva dirección desde mayo, propone una cocina casera a base de raciones (rabas, croquetas, torreznos de Soria, pulpo...), hamburguesas y entrecot de tudanca con 30 días de maduración, nachos caseros y pinchos. También ofrece desayunos (desde el 3 de noviembre habilitará carné de fidelidad) y está trabajando para incorporar un menú de fin de semana por 25€. Carta disponible para llevar.

El Astillero El Ebro

Dirección: Pol. de Guarnizo, 72D. El Astillero.

Teléfono: 942 566 279.

Horario: 7.00 a 00.00 horas.

Propietaria: Daniela Popovici.

Cocinera: Solange Ortiz.

Especialidades: Menú del día, postres caseros, raciones, hamburguesas, cachopos y picoteo. Desayunos variados. Por la noche, buen ambiente y copas.

Observaciones: Tiene terraza bioclimática y aparcamiento.

El Astillero El Teatro

Dirección: C/ San José 37, El Astillero.

Teléfono: 942 559 565.

Día de cierre: Lunes, excepto festivos. En invierno también los domingos a las cenas.

Propietario y cocinero: José Manuel Ferreiro.

Especialidades: La decoración de este restaurante se inspira y rinde homenaje al antiguo teatro en cuyas instalaciones se ubica. Desarrolla una cocina tradicional de autor con excelente producto: carnes de vaca vieja, pescados salvajes, mariscos, lubina salvaje, rape enano, San Martín, bacalao en varias preparaciones, arroz caldoso con bogavante del país (de encargo), arroz marinero... Tiene también un amplio picoteo del mar y recomendaciones fuera de temporada.

Observaciones: De martes a viernes, menú diario y menú especial de martes a domingo.

El Astillero Asador Cimarrón

Dirección: C/ La Industria 42 bajo, El Astillero.

Teléfono: 634 088 115.

Día de cierre: Miércoles.

Propietario: Jonnathan Herrera Martínez.

Especialidades: Abierto en junio de este año, este asador con horno de leña y dos parrillas ofrece selectos cortes de carne y parrilladas como elaboraciones más destacadas. Tiene menú entre semana por 14€ y 20€ los fines de semana.

Observaciones: Comedor para más de 90 comensales, zona de barra, chill out, futbolín y dos terrazas (una cerrada).

El Astillero Como Como

Dirección: C/ San José 37, El Astillero.

Teléfono: 942 543 545.

Día de cierre: Lunes.

Horario: de 19.00 a 00.00 horas, excepto viernes y sábados hasta la 1:30.

Propietario: Miguel Celada.

Especialidades: Desde 1997, este local es referente en hamburguesas. Dispone de formato smash y 100gr de tudanca, ternera, buey o black angus. También sobresalen sus sándwiches y perritos XL entre una carta con más de 80 referencias.

Observaciones: Se puede pedir en local o llamar para recoger. Aforo reducido.

El Astillero Sazón y Fusión

Dirección: C/ Navarra 4, El Astillero.

Teléfonos: 678 707 245 y 637 205 080.

Día de cierre: Lunes y martes.

Horario: Miércoles 12.30 a 17:00 y 19.00 a 23.00; Jueves, viernes y sábado, 13.00 a 17.00 y 19.00 a 00.00; Domingo de 13.00 a 17.00.

Propietarios: Alfredo Torrijos (jefe de sala y sumiller) y Patricia Handabaka Zevallos (cocina).

Barra: Alfredo Torrijos Handabaka.

Especialidades: Abierto desde julio de este año, este establecimiento propone una cocina fusión donde se entrelazan platos de la gastronomía peruana con otras referencias nacionales. Sobresalen los embutidos ibéricos de bellota de alta expresión del valle de los Pedroches y el jamón cortado a cuchillo. Observaciones: Cuenta con una carta de vinos en la que el cliente puede encontrar más de una veintena de vinos de Cantabria, nacionales e internacionales. Realizan catas en colaboración con bodegas. Imparten cursos de cocina peruana, nacional e internacional.

El Astillero Taberna Autor

Dirección: C/ Industria 80, El Astillero.

Teléfono: 942 649 797.

Día de cierre: Domingos tarde y lunes.

Propietario: Dalmara Roque.

Especialidades: Sobresalen las raciones de rabas, las tablas de quesos y sus auténticos torreznos de Soria. Son muy populares también el sándwich cubano y las tortillas de patata.

Observaciones: Primer Premio a la Mejor Tortilla de Astillero y Guarnizo 2024. Local amplio y acogedor que cuenta con dos terrazas, una delantera y otra en la parte de atrás. Tiene además varias televisiones para poder ver todo el fútbol. Fácil aparcamiento.

El Astillero Bar Patri

Dirección: C/ Poeta Miguel Hernández 1, bajo, El Astillero.

Teléfono: 942 541 117.

Horario: 8.00 a 22.00 H.

Propietaria: Isabel Britez Paniagua.

Especialidades: En este típico local son especialidades de la casa el bacalao con tomate y las albóndigas caseras. Igualmente, son muy populares los pollos asados y el 'Pollo Kentaky'; las raciones de rabas y croquetas o los bocados más informales, tales como hamburguesas y sándwiches.

Observaciones: Cuenta con una amplia terraza y comedor con seis mesas. Tiene opción de recogida en local o degustación en el establecimiento.

El Astillero Café Bar Restaurante La Barrica

Dirección: C/ Venancio Tijero 13, El Astillero.

Teléfono: 942 053 439.

Día de cierre: Domingos tarde y lunes.

Propietaria y cocinera: Charo Villanueva.

Especialidades: Desde 2011, este establecimiento apuesta por la cocina tradicional, con productos de calidad. Destacan sus tablas de mar y tierra, tablas marineras y de chon, la oreja a la plancha, los callos caseros, las rabas, las croquetas y muchas otras raciones para disfrutar y compartir. De martes a sábado ofrecen también hamburguesas y baguettes. Tiene menú del día por 12€, con postres caseros.

Observaciones: Terraza exterior con carpa y menús de grupo.

El Astillero Bar La Planchada

Dirección: C/ Tomás Bretón s/n, El Astillero.

Horario: De 8.30 a 15.00 y de 17.00 a cierre.

Propietarios: David y Noelia.

Especialidades: Amplia oferta en materia de desayunos. Propone una oferta especial hasta las doce de la mañana a base de café con pincho de tortilla, montaditos o tostada. Dispone también de picoteo y snacks variados.

Observaciones: Amplia terraza, parque, bolos, zona infantil. Kiosko de chuches y helados. Por encargo, celebra cumpleaños y pequeños eventos.